|Кім Кардашьян показала, що тримає в холодильнику
|11.01.2020 01:14
|
«Ця шоколадка з цукром і глютеном. Я навіть не знаю, що робити і що сказати. Я такі не їм! Але вона хоча б в упаковці без пластика», - сказала Кім.
І тепер Кардашьян показала, що зберігається у неї в холодильнику. Виявляється, він у неї займає цілу кімнату, і там стоять тільки фрукти і овочі (переважно зеленого кольору).
«Я постійно читаю купу коментарів з питаннями про те, чим я годую своїх чотирьох дітей. І я вирішила показати. Ось невелика частина нашого холодильника, який завжди наповнений фруктами і овочами».
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Поделитесь статьей с друзьями