Следователи просмотрели видео с камер наблюдения, допросили свидетелей и провели экспертизы по делу об убийстве чеченца, гражданина Грузии Али Тимаева, известного как Тимур Махаури. Махаури погиб в Киеве 8 сентября Фото: Киев Оперативный / Facebook "По той информации, что мне известна, конкретные лица, совершивших это преступление, не установлены", – сказал Дударец.Он отметил, что неизвестны ни исполнитель, ни клиент убийства.Дударець рассказал, что следователи просмотрели видео с камер наблюдения, допросили свидетелей и провели экспертизы."Дело расследуется, проведены все экспертизы. Установили тип взрывчатого вещества и где оно находилась... Пока конкретное лицо, которое это сделало, не установлено", – подытожил он.Вечером 8 сентября в центре Киева на перекрестке улиц Бассейной и Большой Васильковской произошел взрыв. В результате погиб водитель автомобиля. С ним в машине были женщина и ребенок, они были госпитализированы. По словам спикера Министерства внутренних дел Украины Артема Шевченко, погибший Тимур Махаури – "лицо, довольно известное в криминальных кругах, которое имело устойчивые связи с разного рода чеченскими кругами".В Украине он привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение оружия. В Службе безопасности Украины заявили, что настоящее имя Махаури – Али Тимаев. "Всеми возможными средствами боролся с путинским режимом, был личным врагом Рамзана Кадырова. Постоянно преследовался спецслужбами РФ и Чеченской Республики", – рассказали в ведомстве.Махаури воевал в зоне АТО на Донбассе в составе чеченского батальона имени Шейха Мансура.Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное общественно опасным способом). Киевские правоохранители также заявляли, что могут переквалифицировать взрыв с умышленного убийства в теракт.В МВД заявляли, что рассматривают три версии убийства Махаури. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что махаури экспертизы украины которое Теги: происшествия