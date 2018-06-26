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Дания предоставит Украине финансовую помощь в миллионах евро
26.06.2018 21:04
Дания предоставит Украине финансовую помощь в миллионах евро Предоставление нашему государству финансовой помощи от различных европейских стран было окончательно утверждено Евросоюзом.

В частности, от Дании Украина получит финансовую помощь в размере 64 миллиона евро финансовой поддержки. Это подтвердил премьер-министр Дании Ларс Люкке Расмуссен на встрече с Владимиром Гройсманом.

Эти деньги должны использоваться для поддержки реформ и для экономики Украины. Это подтвердил премьер-министр Ларс Люкке Расмуссен во время встречи с украинским коллегой Владимиром Гройсманом, - сообщает ТСН.

 

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