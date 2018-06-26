В Николаевской области от кори умер 8-летний ребенок.

Вспышка болезни не покидает Украину, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения,передает со ссылкой на .

По оперативным данным, за 25-ю неделю 2018 корью заболели 1273 человека - 487 взрослых и 786 детей. Всего с начала года корью заболела 23131 человек - 9327 взрослых и 13804 ребенка.

"Больше только людей заболели корью во Львовской (всего 3845 человек: 1174 взрослых и 2671 ребенок), Закарпатской (всего 2712 человек: 490 взрослых и 2222 детей), Ивано-Франковской (всего 2464 человек: 704 взрослых и 1760 детей), Одесской ( только 1932 человека: 924 взрослых и 988 детей), городе (всего 1649 человек: 1021 взрослый и 628 детей) и Черновицкой (всего 1210 человек: 399 взрослых и 811 детей) областях ", - отметили в Министерстве.

В 2018 году от кори умерло уже 12 человек: 8 детей и 4 взрослых.

Бесплатную вакцину от кори могут получить взрослые из групп риска. Это - военные, бойцы АТО, студенты, учителя, воспитатели и врачи. Соответствующее решение приняли в Министерстве здравоохранения Украины.

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