Исследователи выяснили, что, если придерживаться сбалансированной диеты, можно снизить риск смерти от рака на 65%. Об этом сообщает Healthinfo .

В ходе нового исследования выяснилось, что пациенты должны следовать здоровой и сбалансированной диете, которая включает овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, белок и молоко. При таком питании риск смерти от рака значительно снижается.

Авторы указали, что это должно стать аксиомой для всех сотрудников системы здравоохранения: вместе с традиционным лечением пациентам со злокачественной опухолью необходимо выписывать сбалансированную диету. Исследователи предполагали, что такая разновидность питания может улучшить прогнозы больных, но не думали, что цифра составит 65%. Только незначительное количество лекарств, выпущенных в последние годы, может настолько снизить смертность от рака так, как с этим справляется сбалансированная диета.

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