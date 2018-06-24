Мама недавно убитого рэпера Джасея Дуэйна Онфроя, выступавшего под псевдонимом XXXTentacion, намекнула на то, что у ее сына может родиться ребенок, сообщает showdream.org.

Стоит отметить, что мама музыканта Клеопатра Бернард опубликовала в Instagram снимок с УЗИ, подписав его так: "Он оставил нам последний подарок".

Кроме этого, женщина не стала сообщать никакой дополнительной информации о возлюбленной его сына. Имя девушки, которая беременна от певца остается неизвестным.

Как сообщал svodka.net ранее, во Флориде застрелили рэпера Джасея Дуэйна Онфроя , более известного под псевдонимом XXXTentacion.

Певец выходил из магазина, где выбирал новый мотоцикл, когда на него напали двое неизвестных. Нападавшие выстрелили в рэпера, забрали из его машины сумку с деньгами и скрылись. XXXTentacion доставили в больницу, где он скончался.

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