|Девушка убитого в США рэпера XXXTentacion ждет ребенка
|24.06.2018 15:11
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Мама недавно убитого рэпера Джасея Дуэйна Онфроя, выступавшего под псевдонимом XXXTentacion, намекнула на то, что у ее сына может родиться ребенок, сообщает showdream.org.
Стоит отметить, что мама музыканта Клеопатра Бернард опубликовала в Instagram снимок с УЗИ, подписав его так: "Он оставил нам последний подарок".
Кроме этого, женщина не стала сообщать никакой дополнительной информации о возлюбленной его сына. Имя девушки, которая беременна от певца остается неизвестным.
Как сообщал svodka.net ранее, во Флориде застрелили рэпера Джасея Дуэйна Онфроя, более известного под псевдонимом XXXTentacion.
Певец выходил из магазина, где выбирал новый мотоцикл, когда на него напали двое неизвестных. Нападавшие выстрелили в рэпера, забрали из его машины сумку с деньгами и скрылись. XXXTentacion доставили в больницу, где он скончался.
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