Співачка і ведуча Яна Соломко часто публікує в мікроблозі фото своєї донечки, але не показувало доволі довго обличчя дитини. Потім зірка шоу "Холостяк" зробила вийняток і показала прихильникам красунечку. З того моменту пройшло багато часу, дівчатко виросло, а як виглядає тепер Кіра, шанувальники не знали.







Саме тому Яна опублікувала новий знімок донечки в Інстаграмі.



Допис, поширений Яна Соломко (@yana.solo) 25 Чер 2018 р. о 10:16 PDT



"Ну як ви тут без нас?" - запитала зіркова мама.



Підписники були в захваті від сонячної світлини і засипали маму й дитину компліментами.



Допис, поширений Яна Соломко (@yana.solo) 11 Тра 2018 р. о 10:41 PDT



Допис, поширений Яна Соломко (@yana.solo) 5 Тра 2018 р. о 10:25 PDT



Допис, поширений Яна Соломко (@yana.solo) 4 Тра 2018 р. о 2:01 PDT



Допис, поширений Яна Соломко (@yana.solo) 27 Кві 2018 р. о 10:30 PDT



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культура шоубиз и культура яна соломко поширений @yanasolo допис Теги: діти та сім\'я