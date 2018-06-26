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Яна Соломко вперше показала обличчя підрослої донечки
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26.06.2018 21:11
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Співачка і ведуча Яна Соломко часто публікує в мікроблозі фото
своєї донечки, але не показувало доволі довго обличчя дитини. Потім
зірка шоу "Холостяк" зробила вийняток і показала прихильникам
красунечку. З того моменту пройшло багато часу, дівчатко виросло, а
як виглядає тепер Кіра, шанувальники не знали.
Саме тому Яна опублікувала новий знімок донечки в Інстаграмі.
Допис, поширений Яна Соломко (@yana.solo) 25 Чер 2018 р. о 10:16
PDT
"Ну як ви тут без нас?" - запитала зіркова мама.
Підписники були в захваті від сонячної світлини і засипали маму й
дитину компліментами.
Допис, поширений Яна Соломко (@yana.solo) 11 Тра 2018 р. о 10:41
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Допис, поширений Яна Соломко (@yana.solo) 5 Тра 2018 р. о 10:25
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Допис, поширений Яна Соломко (@yana.solo) 4 Тра 2018 р. о 2:01
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Допис, поширений Яна Соломко (@yana.solo) 27 Кві 2018 р. о 10:30
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