После вступления в силу приговора украинскому журналисту Роману Сущенко вопрос предоставления разрешения на свидание с ним украинскому обмудсмену Людмиле Денисовой будет рассмотрен на общих основаниях, сообщили в Московском городском суде. Сегодня Денисовой отказали во встрече с Сущенко Фото: Mark Feygin / Twitter Она сообщила, что исходя из положений Консульской конвенции между РФ и Украиной от 1993 года, согласие на встречу может быть дано только консульским сотрудникам. Денисова же таким сотрудником не является.После вступления приговора Сущенко в силу вопрос предоставления разрешения Денисовой будет рассмотрен на общих основаниях.Солопова напомнила, что в настоящее время приговор обжалован и Сущенко, и его адвокатом.Корреспондент "Укринформа"Сущенко был задержан 30 сентября 2016 года в Москве. ФСБ назвала его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против него открыли уголовное дело по статье "шпионаж". Судебный процесс проходил в закрытом режиме.Обвинение просило приговорить журналиста к 14 годам колонии. В последнем слове украинец сказал, что не признает себя виновным, и попросил суд вынести оправдательный приговор.4 июня суд в Москве приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима.5 июня адвокаты Сущенко обжаловали приговор.9 июня президент Украины Петр Порошенко по телефону обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос украинских политзаключенных. Лидеры договорились, что омбудсмены обеих стран в ближайшее время посетят заключенных граждан.13 июня украинский омбудсмен Людмила Денисова отправилась в Россию. За время пребывания в РФ ей не удалось встретиться ни с одним украинским политзаключенным.Сегодня Денисовой отказали во встрече с Сущенко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки сущенко что денисовой встрече после Теги: политика