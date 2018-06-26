После вступления в силу приговора украинскому журналисту Роману
Сущенко вопрос предоставления разрешения на свидание с ним
украинскому обмудсмену Людмиле Денисовой будет рассмотрен на общих
основаниях, сообщили в Московском городском суде. Сегодня Денисовой
отказали во встрече с Сущенко Фото: Mark Feygin / Twitter Она
сообщила, что исходя из положений Консульской конвенции между РФ и
Украиной от 1993 года, согласие на встречу может быть дано только
консульским сотрудникам. Денисова же таким сотрудником не
является.После вступления приговора Сущенко в силу вопрос
предоставления разрешения Денисовой будет рассмотрен на общих
основаниях.Солопова напомнила, что в настоящее время приговор
обжалован и Сущенко, и его адвокатом.Корреспондент
"Укринформа"Сущенко был задержан 30 сентября 2016 года в
Москве. ФСБ назвала его кадровым сотрудником украинской
военной разведки. Против него открыли уголовное дело по статье
"шпионаж". Судебный процесс проходил в закрытом
режиме.Обвинение просило приговорить журналиста к 14 годам
колонии. В последнем слове украинец сказал, что не признает
себя виновным, и попросил суд вынести оправдательный
приговор.4 июня суд в Москве приговорил Сущенко к 12
годам колонии строгого режима.5 июня адвокаты
Сущенко обжаловали приговор.9 июня президент Украины Петр
Порошенко по телефону обсудил с президентом РФ Владимиром
Путиным вопрос украинских политзаключенных. Лидеры
договорились, что омбудсмены обеих стран в ближайшее время посетят
заключенных граждан.13 июня украинский омбудсмен Людмила
Денисова отправилась в Россию. За время пребывания в РФ ей не
удалось встретиться ни с одним украинским
политзаключенным.Сегодня Денисовой отказали во встрече с
Сущенко.
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