Всех задержанных в РФ украинцев, в числе которых и Игорь Кияшко, российские спецслужбы обвиняют либо в сотрудничестве со Службой безопасности, либо с другими правоохранительными органами Украины, отметила спикер СБУ Елена Гитлянская. В ФСБ считают, что Кияшко действовал в интересах СБУ Фото: ЕРА "Всех наших людей задержанных [в России] обвиняют в сотрудничестве или СБУ, или с другими правоохранительными органами. Поэтому мы призываем наших граждан быть очень осторожными, если они решились на поездку", – подчеркнула она.Жена арестованного Марина сообщила, что общается с находящимся в российском СИЗО мужем через электронной почты."Вы понимаете, там письма проходят такую цензуру... Письма доходят только: жив, здоров. А так я ничего не знаю, ничего", – отметила она.Жителя города Лубны Полтавской области Игоря Кияшко задержали 10 апреля, когда он отправился в Нижний Новгород за лекарствами для трехлетнего сына. По версии ФСБ, украинец намеревался контрабандой вывезти из РФ детали к двигателям истребителей МиГ, а также купить по заданию СБУ документацию на радиолокационную аппаратуру, используемую в зенитно-ракетных комплексах С-400.Кияшко признает только обвинения в контрабанде. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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