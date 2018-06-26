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В СБУ назвали безосновательными озвученные ФСБ обвинения украинца Кияшко в шпионаже
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26.06.2018 21:19
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Всех задержанных в РФ украинцев, в числе которых и Игорь Кияшко,
российские спецслужбы обвиняют либо в сотрудничестве со Службой
безопасности, либо с другими правоохранительными органами Украины,
отметила спикер СБУ Елена Гитлянская. В ФСБ считают, что Кияшко
действовал в интересах СБУ Фото: ЕРА "Всех наших людей задержанных
[в России] обвиняют в сотрудничестве или СБУ, или с другими
правоохранительными органами. Поэтому мы призываем наших граждан
быть очень осторожными, если они решились на поездку", –
подчеркнула она.Жена арестованного Марина сообщила, что общается с
находящимся в российском СИЗО мужем через электронной почты."Вы
понимаете, там письма проходят такую цензуру... Письма доходят
только: жив, здоров. А так я ничего не знаю, ничего", –
отметила она.Жителя города Лубны Полтавской области Игоря Кияшко
задержали 10 апреля, когда он отправился в Нижний Новгород за
лекарствами для трехлетнего сына. По версии ФСБ, украинец
намеревался контрабандой вывезти из РФ детали к двигателям
истребителей МиГ, а также купить по заданию СБУ документацию на
радиолокационную аппаратуру, используемую в зенитно-ракетных
комплексах С-400.Кияшко признает только обвинения в контрабанде.
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