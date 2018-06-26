|Украинские паралимпийцы торжествовали на турнире в Австрии
|26.06.2018 21:25
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Национальная паралимпийская сборная команда по футболу между спортсменов с последствиями детского церебрального паралича стала первой на международном турнире по паралимпийскому футболу, который проходил в австрийском городе Лафамюнд. Об этом сообщает Национальный комитет спорта инвалидов Украины, передает
В этом турнире, кроме Украины, приняли участие команды Италии, Германии, Ирландии и Австрии.
Стоит отметить, что теперь украинская команда выступит на чемпионате Европы, который пройдет с 22 июля по 6 августа 2018 года в Нидерландах.
Как сообщал парафутболисты Украины с нарушением слуха также выиграли международные соревнования.
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