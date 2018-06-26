В мае с помощью мобильного приложения украинцы купили товаров на сумму 93 млн грн. Это на 18% больше, чем в популярном месяца продаж - декабре 2017 года.

Чаще только с помощью смартфонов покупают недорогие товары, которые не нужно долго выбирать или сравнивать. Однако в прошлом месяце пользователи оплатили смартфоном и дорогие покупки. Речь идет о тракторе ДТС - 137 тыс. грн, мотоцикле Spark - 25,8 тыс. грн, мопеде Skymoto Worker - 14,8 тыс. грн, видеокарте - 11,9 тыс. грн и аппарате для приготовления сладкой ваты - 5,2 тыс. грн,передает со ссылкой на .

В то же время средний чек онлайн покупки через смартфон в мае составил 505 грн.

"Если говорить о поиске и покупке товаров из смартфонов, то за последние 4 года количество таких клиентов выросла в 5 раз. Среди популярных товаров, которые заказывают в интернете - одежда, обувь и аксессуары, товары для красоты и здоровья, дома и сада, техника, электроника. Также подарки и товары для хобби. На глобальном уровне лишь 13% украинцев совершают покупки или платежи в интернете. В то время как во Франции - 44%, а Германии или Швейцарии - 52-53%", - говорит Иван Портной, руководитель Prom.ua.

В интернете чаще только покупают электронику, одежду и косметику. В основном покупателями являются молодые люди с высоким уровнем доходов. Товар в интернете покупают через цену ниже, чем в обычных магазинах. Также на выбор влияет ассортимент и удобство покупок.

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