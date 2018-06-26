Окружной админсуд Киева будет рассматривать иск Министерства
юстиции Украины о запрете и ликвидации партии экс-министра доходов
и сборов Украины Александра Клименко "Успішна країна" по правилам
упрощенного искового производства. Партию Клименко в Украине хотят
запретить Фото: oleksandr-klymenko.com Исковое заявление подало
Министерство юстиции Украины, третьи стороны – Генпрокуратура
и Служба безопасности Украины."Истец просит суд запретить и
принудительно распустить (ликвидировать) политическую партию
"Успішна країна". Суд будет рассматривать дело по правилам
упрощенного искового производства без уведомления участников дела
(в письменном производстве)", – говорится в сообщении.На сайте
партии указано, что ее почетным главой является
Клименко. Он был министром доходов и сборов в правительстве
Николая Азарова с декабря 2012-го по 27 февраля 2014 года. Сейчас
он находится в международном розыске. Ему инкриминируют
злоупотребление властью и служебным положением, а также уклонение
от уплаты налогов в отдельно крупных размерах.17 ноября 2017 года
Главная военная прокуратура Генеральной прокуратуры начала в
отношении Клименко еще одно уголовное производство – по
ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.
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