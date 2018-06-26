Окружной админсуд Киева будет рассматривать иск Министерства юстиции Украины о запрете и ликвидации партии экс-министра доходов и сборов Украины Александра Клименко "Успішна країна" по правилам упрощенного искового производства. Партию Клименко в Украине хотят запретить Фото: oleksandr-klymenko.com Исковое заявление подало Министерство юстиции Украины, третьи стороны – Генпрокуратура и Служба безопасности Украины."Истец просит суд запретить и принудительно распустить (ликвидировать) политическую партию "Успішна країна". Суд будет рассматривать дело по правилам упрощенного искового производства без уведомления участников дела (в письменном производстве)", – говорится в сообщении.На сайте партии указано, что ее почетным главой является Клименко. Он был министром доходов и сборов в правительстве Николая Азарова с декабря 2012-го по 27 февраля 2014 года. Сейчас он находится в международном розыске. Ему инкриминируют злоупотребление властью и служебным положением, а также уклонение от уплаты налогов в отдельно крупных размерах.17 ноября 2017 года Главная военная прокуратура Генеральной прокуратуры начала в отношении Клименко еще одно уголовное производство – по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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