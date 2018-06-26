Активисты "Открытой России" готовили акцию в поддержку осужденного украинского режиссера Олега Сенцова в секретном режиме. Задержаний на акции не было. Объект стоит на Никольской улице в Москве Фото: Andrey Pivovarov / Twitter "Принимая Чемпионат мира по футболу, Россия уже продемонстрировала свое гостеприимство. Теперь она может стать примером справедливости и человечности – если освободит Олега Сенцова и других политзаключенных", – рассказал Соловьев.Он сообщил, что активисты готовили акцию в секретном режиме, потому что из-за особого порядка проведения публичных мероприятий на время чемпионата мира правоохранительные органы отдельно противодействуют подобным акциям. По словам Соловьева, задержаний на акции не было, а "кубок" до сих пор находится на Никольской улице."Люди проходят мимо, обращают внимание, спрашивают. Мы также раздаем листовки по всей Москве с ликбезом на разных языках о том, что происходит с Олегом Сенцовым", – добавил активист. Прямо сейчас на Никольской. @openrussiateam в поддержку Сенцова #FreeSentsov pic.twitter.com/cZwmwmdfpX — Andrey Pivovarov (@brewerov) 26 июня 2018 г. Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал.14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города Лабытнанги. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не включил.21 июня адвокат политзаключенного Дмитрий Динзесообщил, что у Сенцова проблемы с сердцем и почками. Он похудел на 13 килограмм, но прекращать голодовку отказывается.26 июня генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд подал официальное прошение президенту РФ Владимиру Путину о помиловании Сенцова. В этот же день спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что письмо Ягланда не может служить основанием для помилования украинского режиссера.ЕСПЧ запросил у российских властей всю информацию о состоянии здоровья украинского политзаключенного и предложил Сенцову прекратить голодовку. Украинский режиссер от предложения ЕСПЧ отказался. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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