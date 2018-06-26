|Очищение рынка утилизаторов ядохимикатов: 25 спецкомпаний лишены лицензий
|26.06.2018 21:40
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С начала 2018 года Минприроды аннулировало лицензию на обращение с опасными отходами двадцати пяти спецпредприятиям. Об этом говорится на сайте министерства, передает
Сообщается, что только в июне Министерство лишило права собирать и хранить опасные отходы ООО “ЭКО ПАС”, ОАО “Укрнефть”, ООО “ЭКОСТАНДАРТ РЕЦИКЛИНГ” и УК “ФИРМЕ АРКУ”.
Также в июне Минприроды отказало в выдаче лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по обращению с опасными отходами трем предприятиям — ООО “ЭКОЦЕНТР ПЛЮС”, ООО “ВТОРМАГ” и ООО “ЛЕМБЕРГ Бэттери”.
Ранее сообщал , что за первые 5 месяцев этого года Минприроды успело проверить 33 спецпредприятия. По итогам проверок почти 50% предприятий были лишены лицензии на обращение с опасными отходами.
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