С начала 2018 года Минприроды аннулировало лицензию на обращение с опасными отходами двадцати пяти спецпредприятиям. Об этом говорится на сайте министерства, передает

Сообщается, что только в июне Министерство лишило права собирать и хранить опасные отходы ООО “ЭКО ПАС”, ОАО “Укрнефть”, ООО “ЭКОСТАНДАРТ РЕЦИКЛИНГ” и УК “ФИРМЕ АРКУ”.

Также в июне Минприроды отказало в выдаче лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по обращению с опасными отходами трем предприятиям — ООО “ЭКОЦЕНТР ПЛЮС”, ООО “ВТОРМАГ” и ООО “ЛЕМБЕРГ Бэттери”.

Ранее сообщал , что за первые 5 месяцев этого года Минприроды успело проверить 33 спецпредприятия. По итогам проверок почти 50% предприятий были лишены лицензии на обращение с опасными отходами.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира