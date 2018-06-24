Пришло приглашение на свадьбу близких тебе друзей или родственников. Ну что ж, пришло время подумать о том, что надеть и как соблюсти этикет торжества. Свадебный дресс-код – вещь прихотливая, но с советами от свадебного портала nashasvadba.net у тебя проблем не возникнет.

Свадебный этикет в одежде

У нас в Украине еще не так распространено само понятие свадебного дресс-кода, этикета в одежде и т.д., как на Западе, однако несколько общепринятых правил все-таки стоит отметить.

Белый не для невесты

Не выбирай наряд белого цвета. С одной стороны это может показаться неким пережитком и предрассудком, однако лучше избежать неловкой ситуации. Ведь ты наверняка не знаешь, как к приметам относятся молодожены и остальные гости.

Не рекомендуется приходить в платье, которое может затмить невесту. Такое неуважение и невнимание только навредит вашим взаимоотношениям.

Споры вокруг черного цвета

Существуют некоторые споры относительно . Одни считают этот цвет траурным и слишком мрачным для свадебной вечеринки, для других же он – торжественный, роскошный и осторожный. Перед тем, как выбрать наряд черного цвета, лучше посоветуйся с женихом и невестой.

Наряды свидетелей

Идеально, если выглядят менее шикарно, чем у жениха и невесты, но лучше по сравнению с одеждой гостей. Наряд свидетельницы может повторять мотив свадебного платья невесты, а костюм свидетеля и жениха не могут быть абсолютно идентичны. Отличие составляет тон пиджака.

Возраст и дресс-код

Цвет наряда на свадьбу может определяться и возрастом гостьи. Для молодых девушек предпочтительнее выбирать платья светлых тонов, а вот женщинам постарше – более темных и насыщенных оттенков (но не «ядовитых»).

Подбираем обувь

Есть два главный критерия при выборе обуви для свадебной вечеринки. Первый – гармония со всем нарядом. Второй – ее комфортность. Не выбирай высокие каблуки, если не уверена, что не выходишь в них больше двух часов. Ведь очень вредно так напрягать ноги, да и потанцевать не удастся.

Casual-стиль на свадьбу

Casual-стиль на свадьбу возможен только, если свадьба тематическая и молодожены заранее предупредили об особенностях такого дресс-кода. В противном случае, прийти на торжество в джинсах, кроссовках и футболке просто небрежно и некрасиво.

Читай внимательно!

Обрати внимание на пригласительное на свадьбу. Там иногда молодожены сразу указывают, какого свадебного дресс-кода необходимо придерживаться. Если ты не уверена в своем выборе, поговори с женихом и невестой.

Аромат для свадьбы

И мужчины, и женщины часто пользуются духами, одеколонами и т.д. Но на свадьбу нет надобности выливать на себя полфлакона. Запах должен быть слышен только в непосредственной близости от человека, а не в радиусе 100 метров.

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