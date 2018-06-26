|Ешлі Грем показала целюліт у відвертій білизні (ФОТО)
|26.06.2018 21:41
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На фото Грем позує в яскраво-червоній білизні з розпущеним волоссям і відверто демонструє своє тіло.
Прихильники моделі plus-size помітили целюліт на знімку і здивувались, чому Ешлі, маючи таку можливість, не працює над собою. Дівчина ніяк не реагує на закиди і насолоджується життям.
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