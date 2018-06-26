Модель плюс сайз не соромиться свого тіла, більше того, вона пишається тим, як виглядає, і сідати на дієту навіть не думає. А нещодавно Ешлі Грем поділилася в мікроблозі новим фото в еротичній білизні.







На фото Грем позує в яскраво-червоній білизні з розпущеним волоссям і відверто демонструє своє тіло.



Допис, поширений A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham) 25 Чер 2018 р. о 8:02 PDT



Прихильники моделі plus-size помітили целюліт на знімку і здивувались, чому Ешлі, маючи таку можливість, не працює над собою. Дівчина ніяк не реагує на закиди і насолоджується життям.



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