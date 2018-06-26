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В Нацполиции Украины заявили, что заказчики и исполнители убийства Махаури пока не установлены
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26.06.2018 21:43
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Следователи просмотрели видео с камер наблюдения, допросили
свидетелей и провели экспертизы по делу об убийстве чеченца,
гражданина Грузии Али Тимаева, известного как Тимур Махаури. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Махаури погиб в
Киеве 8 сентября Фото: Киев Оперативный / Facebook "По той
информации, что мне известна, конкретные лица, совершившие это
преступление, не установлены", – сказал Дударец.Он отметил,
что неизвестны ни исполнитель, ни клиент убийства.Дударец
рассказал, что следователи просмотрели видео с камер наблюдения,
допросили свидетелей и провели экспертизы."Дело расследуется,
проведены все экспертизы. Установили тип взрывчатого вещества и где
оно находилось... Пока конкретное лицо, которое это сделало, не
установлено", – подытожил он.Вечером 8 сентября в центре Киева
на перекрестке улиц Бассейной и Большой
Васильковской произошел взрыв. В результате погиб
водитель автомобиля. С ним в машине были женщина и ребенок, они
были госпитализированы. По словам спикера Министерства
внутренних дел Украины Артема Шевченко, погибший Тимур
Махаури – "лицо, довольно известное в криминальных
кругах, которое имело устойчивые связи с разного рода чеченскими
кругами".В Украине он привлекался к уголовной
ответственности за незаконное хранение оружия. В Службе
безопасности Украины заявили, что настоящее имя Махаури –
Али Тимаев. "Всеми возможными средствами боролся с путинским
режимом, был личным врагом Рамзана Кадырова. Постоянно
преследовался спецслужбами РФ и Чеченской
Республики", – рассказали в ведомстве.Махаури воевал в
зоне АТО на Донбассе в составе чеченского батальона имени Шейха
Мансура.Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 115
Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное
общественно опасным способом). Киевские правоохранители также
заявляли, что могут переквалифицировать взрыв с умышленного
убийства в теракт.В МВД заявляли, что рассматривают три версии
убийства Махаури.
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