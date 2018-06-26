В ответ на обращение народного депутат Максима Полякова, Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по факту фальсификации дела в отношении политика, передает .

Так, Полякову с помощью проведения рядка экспертиз (судебно-психологичекой, судебно-лингвистической) удалось доказать тот факт, что выводы детектива НАБУ, сделанные на основании записей разговоров Полякова и “агента Екатерины Сивоконь”, были сфальсифицированы. При этом, все обвинения НАБУ против политика, как утверждает Поляков, были построены на недостоверных выводах одного конкретно взятого детектива.

Нардеп отмечает, что за все время длительного досудебного расследования и осуществления комплекса оперативно-розыскных и негласных следственных действий, следствие не получило никаких доказательств о том, что он получал или требовал (просил) денежные средства от агента НАБУ “Екатерины”.

Отметим, что уголовное производство в отношении детектива НАБУ К. Полькина зарегистрировал прокурор САП М. Грищук.

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