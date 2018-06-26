23 июня восстановленному в должности главы Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергею Бочковскому начали выплачивать зарплату, отметил его адвокат Владимир Енич. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Бочковского восстановили в должности 25 апреля 2018 года Фото: cn.mns.gov.ua "После суда первой инстанции должна быть выплата только за один месяц. Это как гарантия. В субботу был проведен перерасчет средств на карту. Пока мы не получили документов из казначейства, которое это осуществляло, но такая информация есть", – сказал адвокат.Енич отметил, что 17 июля состоится заседание в Административно-апелляционном суде по иску ГСЧС, Министерства внутренних дел и Кабмина, которые обжаловали восстановление Бочковского.25 марта 2015 года Бочковский вместе со своим заместителем Василием Стоецким были задержаны на заседании Кабинета Министров по подозрению в коррупции при закупке горюче-смазочных материалов. Сразу после этого они были уволены решением правительства.28 марта Печерский суд арестовал Бочковского и Стоецкого. Обоим бывшим чиновникам суд назначил залог для освобождения. В этот же день следствие выдвинуло Бочковскому и Стоецкому новое обвинение – вымогательство денег у подчиненных. 1 апреля оба бывших чиновника были выпущены на свободу. 2 ноября 2015 года Министерство внутренних дел передало в суд обвинительный акт против Бочковского и Стоецкого. 25 апреля 2018 года Окружной административный суд Киева признал незаконным распоряжение Кабинета Министров Украины об увольнении Бочковского с должности главы ГСЧС и восстановил его в должности. 27 апреля Бочковский пришел в ГСЧС на работу, но его не пустили. В кадровом управлении ГСЧС отметили, что для допуска Бочковского на рабочее место нужно специальное распоряжение правительства. Его адвокат сообщил, что клиент подал соответствующее заявление в Кабинет Министров. 7 мая Бочковский обратился в Минюст, чтобы его принудительно восстановили в должности главы ГСЧС.17 мая агентство "Українські новини" со ссылкой на источник сообщало, что восстановление Бочковского в должности 15 мая обжаловал Кабмин. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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