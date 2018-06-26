23 июня восстановленному в должности главы Госслужбы Украины по
чрезвычайным ситуациям Сергею Бочковскому начали выплачивать
зарплату, отметил его адвокат Владимир Енич. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Бочковского восстановили в
должности 25 апреля 2018 года Фото: cn.mns.gov.ua "После суда
первой инстанции должна быть выплата только за один месяц. Это как
гарантия. В субботу был проведен перерасчет средств на карту. Пока
мы не получили документов из казначейства, которое это
осуществляло, но такая информация есть", – сказал адвокат.Енич
отметил, что 17 июля состоится заседание в
Административно-апелляционном суде по иску ГСЧС, Министерства
внутренних дел и Кабмина, которые обжаловали восстановление
Бочковского.25 марта 2015 года Бочковский вместе со своим
заместителем Василием Стоецким были задержаны на
заседании Кабинета Министров по подозрению в коррупции при закупке
горюче-смазочных материалов. Сразу после этого они были
уволены решением правительства.28 марта Печерский
суд арестовал Бочковского и Стоецкого. Обоим бывшим
чиновникам суд назначил залог для освобождения. В этот же день
следствие выдвинуло Бочковскому и Стоецкому новое
обвинение – вымогательство денег у подчиненных. 1 апреля оба
бывших чиновника были выпущены на свободу.
2 ноября 2015 года Министерство внутренних дел
передало в суд обвинительный акт против Бочковского и
Стоецкого.
25 апреля 2018 года Окружной административный
суд Киева признал незаконным распоряжение Кабинета Министров
Украины об увольнении Бочковского с должности главы ГСЧС и
восстановил его в должности.
27 апреля Бочковский пришел в ГСЧС на
работу, но его не пустили. В кадровом управлении ГСЧС отметили, что
для допуска Бочковского на рабочее место нужно специальное
распоряжение правительства. Его адвокат сообщил, что
клиент подал соответствующее заявление в Кабинет
Министров.
7 мая Бочковский обратился в Минюст, чтобы его принудительно
восстановили в должности главы ГСЧС.17 мая агентство "Українські
новини" со ссылкой на источник сообщало, что восстановление
Бочковского в должности 15 мая обжаловал Кабмин.
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