ПАО "" (наиболее известная ТМ "Наша ряба") олигарха Юрия Косюка продолжает нарушать экологические нормы, в то время как официальные структуры продолжают игнорировать устроенный в Винницкой области "экологический армагеддон". Об этом говорится в расследовании журналистов проекта "Наші гроші", передает со ссылкой на .

В частности сообщается, что в начале июня жители сел Клебань, Оляница и Заозерное, которые находятся рядом с производственными мощностями "Мироновского хлебопродукта", обнаружили несколько крупных свалок птичьего помета близко населенных пунктов. Огромные кучи гниют, распространяют резкий неприятный запах и привлекают насекомых и разносящих заразу грызунов. При этом помет МХП складирует подальше от своего производства, но... в 300 метрах от курятников мелких фермеров. По словам местных активистов, это ведет к риску заражения как фермерских, так и частных куриных хозяйств.

В сюжете координатор ОО "Екодия" Тамара Харчилава поясняет, что подобная практика компании Косюка прямо противоречит законодательству Украины.

"Там прописано четко, как нужно утилизировать отходы, их нужно хранить на время, когда идет утилизация. Ведь понятно, что иногда нет технической возможности вывезти все. И в законе четко и однозначно прописано, что не могут они, эти отходы, контактировать с землей, и нельзя их разбрасывать под открытым небом", сообщила знаток.

Кроме того, журналисты выяснили, что Жителям села Оляница помимо прочего не повезло оказаться на пути между предприятиями холдинга фермами, инкубаторами, кормовым заводом. В результате интенсивного движения грузовиков МХП, в домах жителей села начали появляться трещины, некоторые из построек на грани разрушения. В ответ на жалобы людей им цинично рекомендуют "селиться в другом месте". Естественно, ни о какой компенсации речи не идет.

Еще одна освещенная в сюжете проблема это фальсификация результатов общественных слушаний по строительству рядом с селом Заозерное одного из предприятий Косюка. Люди уверяют, что их мнения на самом деле никто не спросил, хотя в протоколе собрания якобы все были за.

Отметим, что в июне жители сел Клебань, Оляница и Заозерное подали жалобу в (ЕБРР). Свою жалобу они отправили именно в эту структуру, потому что не верят ни экологическим службами, ни прокуратуре (которые уже не раз игнорировали жалобы местной общины), а надеются повлиять на банкиров, которые уже давно сотрудничает с предприятием "" и кредитуют его.

"Ситуацию оценит независимый орган. С результатами расследования ознакомят как людей, которые жаловались, так и банкиров , ведущих проект кредитования "", и руководство банка, заверил "Наші гроши" старший советник в Восточной Европе и на Кавказе Антон Усов.

Напомним, в феврале этого года жители города Ладыжин обнаружили импровизированное кладбище падали на расстоянии 1,3 км от населенного пункта.

По выводам экологов, заваленные трупами курей окрестности приводят к тому, что в радиусе нескольких километров отравлена земля, вода, которую жителям соседних городов и сел приходится пить из колодцев.

"Для подобных отходов предусматриваются бетонированные могильники или крематории, но несмотря на их наличие отходы складируются на открытом грунте", говорит Тамара Харчилава.

Госпродпотребслужба по факту нарушения экологических норм завела уголовное дело. Следственные органы установили, что отходы действительно принадлежат "Нашей Рябые", а земельный участок, на котором обнаружили этот могильник, находится неподалеку от ферм "Мироновского хлебопродукта". Но по неизвестным причинам дальше ни экологические службы, ни прокуратура делом заниматься не стали, расследование "зависло".

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