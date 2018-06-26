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В России в контрабанде и шпионаже обвиняют украинца, который отправился в Нижний Новгород за лекарствами для сына
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26.06.2018 21:59
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По версии ФСБ, украинец Игорь Кияшко намеревался контрабандой
вывезти из РФ детали к двигателям истребителей МиГ, а также купить
документацию на радиолокационную аппаратуру, используемую в
зенитно-ракетных комплексах С-400. Этот материал можно прочитать и
на украинском языке Кияшко часто ездил в Нижний Новгород Фото:
zona.media Марина Кияшко рассказала, что ее 42-летний муж,
отставной майор внутренних дел, уехал в Нижний Новгород за
лекарствами для трехлетнего сына – стафилококковым
бактериофагом, крупное производство которого находится в Нижнем
Новгороде. За препаратами Кияшко ездил и ранее.Украинца сначала
подозревали в подготовке к контрабанде материалов и оборудования,
которые могут быть использованы при создании оружия массового
поражения (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ). Позже ему
инкриминировали также шпионаж (ст. 276).По версии ФСБ, Кияшко
намеревался контрабандой вывезти в Украину рабочие лопатки для
производства турбореактивных двигателей РД-33, а также купить копии
технической документации по многофункциональной радиолокационной
станции (МРЛС) 92Н6А, которая используется на зенитно-ракетных
комплексах С-400.Якобы эти сведения, которые в РФ являются
гостайной, арестованный пытался добыть по заданию Службы
безопасности Украины."Медиазона" отмечает, что в Нижнем
Новгороде расположены завод "Сокол", выпускающий истребители
семейства МиГ-29, на которых установлены двигатели РД-33, и
машиностроительный завод, который производит системы С-400 и
С-500.По словам адвоката украинца, Евгения Губина, Кияшко
категорически отвергает обвинения в шпионаже и утверждает, что
секретные документы ему подбросили при задержании 10 апреля.
Показания он подписал, опасаясь за здоровье, когда после задержания
ему надели на голову мешок и какое-то время не снимали.При этом
обвинения в подготовке контрабанды украинец не отрицает. Якобы на
него вышли "какие-то люди", которые предложили подзаработать на
перевозке лопаток.Кияшко грозит до 20 лет лишения свободы.
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