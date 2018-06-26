По версии ФСБ, украинец Игорь Кияшко намеревался контрабандой вывезти из РФ детали к двигателям истребителей МиГ, а также купить документацию на радиолокационную аппаратуру, используемую в зенитно-ракетных комплексах С-400. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Кияшко часто ездил в Нижний Новгород Фото: zona.media Марина Кияшко рассказала, что ее 42-летний муж, отставной майор внутренних дел, уехал в Нижний Новгород за лекарствами для трехлетнего сына – стафилококковым бактериофагом, крупное производство которого находится в Нижнем Новгороде. За препаратами Кияшко ездил и ранее.Украинца сначала подозревали в подготовке к контрабанде материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ). Позже ему инкриминировали также шпионаж (ст. 276).По версии ФСБ, Кияшко намеревался контрабандой вывезти в Украину рабочие лопатки для производства турбореактивных двигателей РД-33, а также купить копии технической документации по многофункциональной радиолокационной станции (МРЛС) 92Н6А, которая используется на зенитно-ракетных комплексах С-400.Якобы эти сведения, которые в РФ являются гостайной, арестованный пытался добыть по заданию Службы безопасности Украины."Медиазона" отмечает, что в Нижнем Новгороде расположены завод "Сокол", выпускающий истребители семейства МиГ-29, на которых установлены двигатели РД-33, и машиностроительный завод, который производит системы С-400 и С-500.По словам адвоката украинца, Евгения Губина, Кияшко категорически отвергает обвинения в шпионаже и утверждает, что секретные документы ему подбросили при задержании 10 апреля. Показания он подписал, опасаясь за здоровье, когда после задержания ему надели на голову мешок и какое-то время не снимали.При этом обвинения в подготовке контрабанды украинец не отрицает. Якобы на него вышли "какие-то люди", которые предложили подзаработать на перевозке лопаток.Кияшко грозит до 20 лет лишения свободы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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