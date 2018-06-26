В течение прошлой неделе в Украине корью заболели 1273 человека: 487 взрослых и 786 детей. Об этом сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья МОЗ Украины, передает .

"По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, за 25-ю неделю 2018 года корью заболели 1273 человека – 487 взрослых и 786 детей. Это на 10% меньше, чем на прошлой неделе", – говорится в сообщении.

Так, в Николаевской области от кори умер 8-летний ребенок.

"За отчетную неделю от кори умер 8-летний ребенок в Николаевской области. Всего с начала года от осложнений кори умерло двенадцать человек: восемь детей и четверо взрослых", – отметили в Центре.

С начала года корью заболели 23 131 человека: 9327 взрослых и 13804 ребенка.

Больше только корью заболели во Львовской (3845 человек), Закарпатской (2712 человек), Ивано-Франковской (2464 человек), Одесской (1932 человека), городе Киеве (1649) и Черновицкой (1210 человек) областях.

Напомним, в течение недели с 12 по 19 июня корью в Украине заболело 1401 человек, из них 841 ребенок.

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