|У насильника 4-летнего ребенка обнаружили смертельную болезнь
|26.06.2018 22:12
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38-летний житель Тернополя третью неделю находится в следственном изоляторе Львовской исправительной колонии №19 по подозрению в изнасиловании своей 4-летней дочери.
На днях медики проверили состояние здоровья подозреваемого. У него обнаружили сложную открытую форму туберкулеза, которая часто приводит к смерти, передает со ссылкой на .
В семье, где жил мужчина, четверо несовершеннолетних детей, младшему малышу только полгода. Теперь все должны пройти необходимые обследования.
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