38-летний житель Тернополя третью неделю находится в следственном изоляторе Львовской исправительной колонии №19 по подозрению в изнасиловании своей 4-летней дочери.

На днях медики проверили состояние здоровья подозреваемого. У него обнаружили сложную открытую форму туберкулеза, которая часто приводит к смерти, передает со ссылкой на .

В семье, где жил мужчина, четверо несовершеннолетних детей, младшему малышу только полгода. Теперь все должны пройти необходимые обследования.



В одном из сел Николаевского района на Львовщине 4-летнюю девочку изнасиловал отец. О преступлении в полицию заявила мать ребенка - Кристина Ковалик.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира