"ГОРДОН" представляет обзор основных событий вторника, 26 июня. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Москальковой разрешили въехать в Украину Фото: ЕРА Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова прибыла в Украину. Она встретилась с задержанными моряками крымского судна "Норд", после чего отправилась в Лукьяновское СИЗО с намерениями посетить военнослужащего Максима Одинцова, которого в Украине обвиняют в дезертирстве. Ей не предоставили свидания.Ее украинская коллега Людмила Денисова заявила, что Москалькову не пустят к российским заключенным в Украине, пока украинского омбудсмена не допустят к украинским политзаключенным в России.Украинского омбудсмена Людмилу Денисову не пустили к журналисту Роману Сущенко, находящему в Лефортовском СИЗО Москвы. В Мосгорсуде постановили, что встреча невозможна, пока приговор Сущенко по делу о шпионаже не вступил в силу.Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд подал официальное прошение президенту России Владимиру Путину о помиловании крымского режиссера Олега Сенцова.Спикер главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что письмо Ягланда не может служить основанием для помилования.Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко потребовала, чтобы омбудсмен РФ Татьяна Москалькова обратилась к Путину с прошением помиловать Сенцова.Европейский суд по правам человека признал удерживаемого в РФ политзаключенного Олега Сенцова гражданином Украины. ЕСПЧ также обязал РФ до 27 июня предоставить информацию о состоянии здоровья Сенцова, который продолжает голодовку."Севастопольский городской суд" в оккупированном Крыму изменил приговор украинскому активисту Игорю Мовенко. Реальный срок наказания – два года колонии – заменили на год условно. Мовенко был осужден за комментарии в соцсети "ВКонтакте".Российского журналиста Евгения Примакова задержали в Борисполе и на пять лет запретили въезд в Украину. Также украинские пограничники не пустили в страну британку Полу Слиер, работающую на пропагандистский телеканал Russia Today.В соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны, украинские производители оборонной продукции, оружия и военной техники получили право без посредников экспортировать продукцию собственного производства.Пустомытовский райсуд Львова арестовал на 60 суток еще шестерых подозреваемых в нападении на лагерь ромов. Среди арестованных – предполагаемый организатор Андрей Тычка.В 10 областях Украины и в Киеве прошли обыски у фигурантов уголовного производства о договорных матчах в украинском профессиональном футболе.Верховный суд США признал законным "иммиграционный указ" президента Дональда Трампа об отказе в выдаче виз жителям ряда мусульманских стран. В поддержку указа выступили пять судей, четверо были против.Причиной гибели самолета Ан-148 в Подмосковье в феврале 2018 года стала ошибка экипажа, заявили в Следственном комитете РФ. Летчики забыли включить обогрев датчиков скорости, которые обледенели и начали передавать неверные данные. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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