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Российский омбудсмен приехала в Киев, арестован организатор налета на табор ромов во Львове. Главное за день
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26.06.2018 22:14
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"ГОРДОН" представляет обзор основных событий вторника, 26 июня.
Этот материал можно прочитать и на украинском языке Москальковой
разрешили въехать в Украину Фото: ЕРА Уполномоченный по правам
человека в РФ Татьяна Москалькова прибыла в Украину. Она
встретилась с задержанными моряками крымского судна "Норд",
после чего отправилась в Лукьяновское СИЗО с намерениями
посетить военнослужащего Максима Одинцова, которого в Украине
обвиняют в дезертирстве. Ей не предоставили свидания.Ее украинская
коллега Людмила Денисова заявила, что Москалькову не пустят к
российским заключенным в Украине, пока украинского омбудсмена не
допустят к украинским политзаключенным в России.Украинского
омбудсмена Людмилу Денисову не пустили к журналисту Роману Сущенко,
находящему в Лефортовском СИЗО Москвы. В Мосгорсуде постановили,
что встреча невозможна, пока приговор Сущенко по делу о шпионаже не
вступил в силу.Генеральный секретарь Совета Европы
Турбьерн Ягланд подал официальное прошение президенту России
Владимиру Путину о помиловании крымского режиссера Олега
Сенцова.Спикер главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что письмо
Ягланда не может служить основанием для помилования.Первый
вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко потребовала, чтобы
омбудсмен РФ Татьяна Москалькова обратилась к Путину с прошением
помиловать Сенцова.Европейский суд по правам человека признал
удерживаемого в РФ политзаключенного Олега Сенцова гражданином
Украины. ЕСПЧ также обязал РФ до 27 июня предоставить информацию о
состоянии здоровья Сенцова, который продолжает
голодовку."Севастопольский городской суд" в оккупированном Крыму
изменил приговор украинскому активисту Игорю Мовенко. Реальный срок
наказания – два года колонии – заменили на год условно.
Мовенко был осужден за комментарии в соцсети
"ВКонтакте".Российского журналиста Евгения Примакова задержали в
Борисполе и на пять лет запретили въезд в Украину. Также украинские
пограничники не пустили в страну британку Полу Слиер, работающую на
пропагандистский телеканал Russia Today.В соответствии с решением
Совета национальной безопасности и обороны, украинские
производители оборонной продукции, оружия и военной техники
получили право без посредников экспортировать продукцию
собственного производства.Пустомытовский райсуд Львова арестовал на
60 суток еще шестерых подозреваемых в нападении на лагерь ромов.
Среди арестованных – предполагаемый организатор Андрей Тычка.В
10 областях Украины и в Киеве прошли обыски у фигурантов уголовного
производства о договорных матчах в украинском профессиональном
футболе.Верховный суд США признал законным "иммиграционный указ"
президента Дональда Трампа об отказе в выдаче виз жителям ряда
мусульманских стран. В поддержку указа выступили пять судей,
четверо были против.Причиной гибели самолета Ан-148 в Подмосковье в
феврале 2018 года стала ошибка экипажа, заявили в Следственном
комитете РФ. Летчики забыли включить обогрев датчиков скорости,
которые обледенели и начали передавать неверные данные.
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