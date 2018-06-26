Уже второй год подряд во Львове состоится "Lviv Hip Hop All-Star" - турнир по стритболу, в котором участники будут соревноваться в нескольких дисциплинах за оригинальные призы. Начало масштабного турнира в субботу, 30 июня, в 10:00 по адресу вул.Кастеливка, 24 (баскетбольная площадка у СК "Медик"), передает со ссылкой на "Гал-инфо".

В программе предусмотрено командные соревнования 3х3, соревнования по слэм-данкам, трехочковые броски и броски с середины поля. Также можно победить, осуществив лучший хендшейк (приветствие), что характерно для именно для баскетболистов. На youtube есть немало видеонарезок с игроками NBA, которые отмечались оригинальными хендшейкамы.

Победителей ждут призы от украинских брендов и от Львовской городской федерации баскетбола - одного из организаторов турнира.

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