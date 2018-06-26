Сборная Аргентины обыграла нигерийцев – 2:1, а в параллельном матче хорваты обыграли команду Исландии с таким же счетом. Мячи Рохо (слева) и Месси принесли Аргентине драматичную победу Фото: ЕРА Двукратные чемпионы мира, безуспешно начавшие турнир, встречались со сборной Нигерии в Санкт-Петербурге. На 14-й минуте руководитель аргентинцев Лионель Месси открыл счет с передачи Эвера Банеги.Африканская команда отыгралась на 51-й минуте – Виктор Мозес реализовал пенальти.Через 25 минут нигерийцы вновь претендовали на одиннадцатиметровый, когда мяч попал в руку защитника аргентинской команды Маркоса Рохо. Турецкий судья Джунейт Чакыр после просмотра видео решил, что нарушения не было.Ничейный счет устраивал Нигерию, поскольку в параллельном матче Хорватия и Исландия также играли вничью. Но на 86-й минуте подключение Рохо в атаку принесло успех аргентинцам – 2:1. Так матч и завершился.Издание "ГОРДОН" вело онлайн-трансляцию игры.Шанс вытеснить Аргентину со второго места и попасть в плей-офф оставался у сборной Исландии. Северянам нужна была победа над хорватами, которые вышли в 1/8-ю досрочно.В Ростове-на-Дону на последних минутах счет был 1:1. У Хорватии отличился Милан Бадель (53-я минута), у Исландии – Гильфи Сигурдссон (76-я минута, с пенальти).Штурм на последних минутах не помог Исландии. Хорват Иван Перишич вышел один на один и принес своей сборной победу – 2:1.Итоговое положение команд группы D таково.1. Хорватия – 9 очков.2. Аргентина – 4 очка.3. Нигерия – 3 очка.4. Исландия – 1 очко.В 1/8 финала Хорватия сыграет с Данией, Аргентина – с Францией. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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