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Чемпионат мира по футболу 2018. Аргентина вырвала победу у Нигерии и пробилась в плей-офф
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26.06.2018 22:30
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Сборная Аргентины обыграла нигерийцев – 2:1, а в параллельном матче
хорваты обыграли команду Исландии с таким же счетом. Мячи Рохо
(слева) и Месси принесли Аргентине драматичную победу Фото: ЕРА
Двукратные чемпионы мира, безуспешно начавшие турнир, встречались
со сборной Нигерии в Санкт-Петербурге. На 14-й минуте руководитель
аргентинцев Лионель Месси открыл счет с передачи Эвера
Банеги.Африканская команда отыгралась на 51-й минуте – Виктор Мозес
реализовал пенальти.Через 25 минут нигерийцы вновь претендовали на
одиннадцатиметровый, когда мяч попал в руку защитника аргентинской
команды Маркоса Рохо. Турецкий судья Джунейт Чакыр после просмотра
видео решил, что нарушения не было.Ничейный счет устраивал Нигерию,
поскольку в параллельном матче Хорватия и Исландия также играли
вничью. Но на 86-й минуте подключение Рохо в атаку принесло успех
аргентинцам – 2:1. Так матч и завершился.Издание "ГОРДОН" вело
онлайн-трансляцию игры.Шанс вытеснить Аргентину со второго места и
попасть в плей-офф оставался у сборной Исландии. Северянам нужна
была победа над хорватами, которые вышли в 1/8-ю досрочно.В
Ростове-на-Дону на последних минутах счет был 1:1. У Хорватии
отличился Милан Бадель (53-я минута), у Исландии – Гильфи
Сигурдссон (76-я минута, с пенальти).Штурм на последних минутах не
помог Исландии. Хорват Иван Перишич вышел один на один и принес
своей сборной победу – 2:1.Итоговое положение команд группы D
таково.1. Хорватия – 9 очков.2. Аргентина – 4 очка.3. Нигерия – 3
очка.4. Исландия – 1 очко.В 1/8 финала Хорватия сыграет с Данией,
Аргентина – с Францией.
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