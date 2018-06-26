Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что не одобряет проведенную инсценировку со "смертью" российского журналиста Аркадия Бабченко. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Дезир: В Украине есть проблема с уровнем доверия к власти и правоохранительным структурам Фото: osce.org "У меня до сих пор нет информации об этом инциденте. Я слышал заявления от власти, от генерального прокурора, но я думаю и есть надежда, что больше информации будет в будущем. Думаю, это необходимо. Конечно, я понимаю, что определенные сведения не могут разглашаться", – отметил Дезир.По его словам, Украина стала жертвой дезинформации, а потому в стране есть проблема с уровнем доверия к власти и правоохранительным структурам."Я не одобряю подобную инсценированную операцию в отношении жизни журналиста. По моему мнению, не должно быть никакой лжи относительно жизни или смерти журналиста", – добавил Дезир.29 мая правоохранительные органы Украины сообщили, что Бабченко, который покинул Россию в начале 2017 года, был застрелен на пороге своей квартиры в Киеве. 30 мая стало известно, что убийство журналиста было инсценировкой в рамках спецоперации СБУ.В ведомстве заявили, что для покушения на Бабченко спецслужбы РФ завербовали гражданина Украины и заплатили ему $40 тыс. В Киеве задержали предполагаемого организатора покушения Бориса Германа. 31 мая Шевченковский райсуд Киева избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права залога. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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