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В ОБСЕ заявили, что пока не получили информацию по спецоперации с участием Бабченко
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26.06.2018 22:37
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Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что
не одобряет проведенную инсценировку со "смертью" российского
журналиста Аркадия Бабченко. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Дезир: В Украине есть проблема с уровнем доверия к
власти и правоохранительным структурам Фото: osce.org "У меня до
сих пор нет информации об этом инциденте. Я слышал заявления от
власти, от генерального прокурора, но я думаю и есть надежда, что
больше информации будет в будущем. Думаю, это необходимо. Конечно,
я понимаю, что определенные сведения не могут разглашаться", –
отметил Дезир.По его словам, Украина стала жертвой дезинформации, а
потому в стране есть проблема с уровнем доверия к власти и
правоохранительным структурам."Я не одобряю подобную
инсценированную операцию в отношении жизни журналиста. По моему
мнению, не должно быть никакой лжи относительно жизни или смерти
журналиста", – добавил Дезир.29 мая правоохранительные органы
Украины сообщили, что Бабченко, который покинул Россию в начале
2017 года, был застрелен на пороге своей квартиры в Киеве. 30
мая стало известно, что убийство журналиста было
инсценировкой в рамках спецоперации СБУ.В ведомстве заявили,
что для покушения на Бабченко спецслужбы РФ завербовали гражданина
Украины и заплатили ему $40 тыс. В Киеве задержали
предполагаемого организатора покушения Бориса Германа. 31
мая Шевченковский райсуд Киева избрал для него меру пресечения в
виде содержания под стражей на 60 суток без права залога.
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