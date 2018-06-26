Самой опасной страной в мире для женщин стала Индия.

Именно в этом государстве очень высокий риск сексуального насилия и рабского труда, передает со ссылкой на .

Аналогичный результат имел опрос фонда Thomson: Индия является самой опасной страной в мире для женщин из-за высокого уровня сексуального насилия, а также торговли людьми для домашней работы, принудительного труда, принудительных браков и сексуального рабства.

Всего в список попали 10 стран: Индия, Афганистан, Сирия, Сомали, Саудовская Аравия, Пакистан, Демократическая Республика Конго, Йемен, Нигерия, Соединенные Штаты.

В одном из сел Новомосковского района Днепропетровской области 28-летний педофил-рецидивист изнасиловал 10-летнюю девочку. После того оставил окровавленного ребенка в кустах.

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