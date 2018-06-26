|
Премьер-министр Дании предложил вынести обсуждение строительства "Северного потока-2" на общеевропейский уровень
|
26.06.2018 22:45
|
Перед началом строительства газопровода "Северный поток-2"
необходимо проанализировать все риски и роль Украины как транзитера
топлива в Европу, заявил премьер-министр Дании Ларс Лекке
Расмуссен. Расмуссен встретился с Гройсманом в Копенгагене Фото:
ЕРА По его мнению, необходимо "серьезно и взвешенно
проанализировать все риски и роль Украины как транзитера
топлива".Гройсман, в свою очередь, заявил, что Украина предлагает
европейским потребителям надежный и защищенный способ поставки газа
в противовес "Северному потоку"."Это не просто газопровод. Это
новый вид гибридного оружия, который поставит в зависимость все
страны-потребители. Украина предлагает защиту и надежное снабжение
газа европейским потребителям", – подчеркнул Гройсман."Северный
поток – 2" – второй газопровод, который свяжет Россию с
Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута –
более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³
газа в год. Стоимость проекта – 9,5 млрд евро, его наполовину
финансирует российский "Газпром" и пять европейских компаний.
В "Газпроме" прогнозируют, что "Северный поток – 2"
введут в эксплуатацию до конца 2019 года.Власти Украины, Польши,
Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии
считают "Северный поток – 2" угрозой энергетической
безопасности Европы. Премьер-министр Польши Матеуш
Моравецкий называл газопровод новым гибридным
оружием России против Запада.Германия, Финляндия и
Швеция разрешили возводить трубопровод на своей
территории. Дания – пока нет.Киев настаивает, что
Россия должна сохранить транзит газа через территорию Украины
после строительства "Северного потока – 2". По словам
президента РФ Владимира Путина, поставки газа через
Украину будут зависеть от экономической целесообразности.По
данным американского журнала Foreign Policy, США вскоре могут
ввести санкции против пяти европейских компаний,
задействованных в проекте "Северный поток – 2".
Сводка.нет - Новости Украины и Мира