Погода, Новости, загрузка...
Во второй тур президентских выборов проходят Тимошенко и Гриценко – опрос группы "Рейтинг"
26.06.2018 22:53
Если бы выборы президента Украины состоялись в следующее воскресенье, за лидера парламентской фракции "Батьківщина" Юлию Тимошенко проголосовали бы 15,9% опрошенных, которые будут участвовать в выборах и определились с кандидатом, за экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко – 11,7%, а за действующего президента Петра Порошенко - 8,6%, свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Выборы президента Украины пройдут в 2019 году Фото: EPA За Тимошенко проголосовали бы 10,3% опрошенных. На втором месте – экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко, за него проголосовали бы 7,4%.Среди других кандидатов голоса распределились бы следующим образом:
  • 6,9% – за главу парламентской фракции Оппозиционного блока Юрия Бойко;
  • 6,2% – за актера Владимира Зеленского;
  • 5,9% – за музыканта Святослава Вакарчука;
  • 5,8% – за лидепа парламентской фракции Радикальной партии Олега Ляшко;
  • 5,3% – за действующего президента Петра Порошенко;
  • 5,2% – за лидепа партии "За життя", нардепа Вадима Рабиновича;
  • 2,3% – за мэра Львова Андрея Садового;
  • 1,9% – за лидера партии "Свобода" Олега Тягнибока;
  • 1,4% – за экс-главу Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко;
  • 0,9% – за экс-вице-премьера Украины Романа Безсмертного;
  • 0,9% – за внефракционного нардепа Сергея Таруту;
  • 0,8% – за экс-премьера Украины Арсения Яценюка;
  • 5,5% – за другого кандидата.
16,8% опрошенных затруднились ответить, а 16,6% не принимали бы участия в голосовании.Среди тех, кто намерен голосовать, результаты распределились бы так:
  • 13,2% – за Тимошенко;
  • 9,8% – за Гриценко;
  • 8,7% – за Бойко;
  • 7,7% – за Зеленского;
  • 7,2% – за Вакарчука;
  • 7,2% – за Ляшко;
  • 7,1% – за Порошенко;
  • 6,4% – за Рабиновича;
  • 2,8% – за Садового;
  • 2,4% – за Тягнибока;
  • 1,7% – за Наливайченко;
  • 1,2% – за Безсмертного;
  • 0,9% – за Таруту;
  • 0,9% – за Яценюка;
  • 6,2% – за другого кандидата;
  • 16,5%  затруднились с ответом.
Те, кто намерен участвовать в выборах и определились с кандидатом, проголосовали бы так:15,9% – за Тимошенко;
  • 11,7% – за Гриценко;
  • 10,5% – за Бойко;
  • 9,3% – за Зеленского;
  • 8,6% – за Вакарчука;
  • 8,6% – за Ляшко;
  • 8,6% – за Порошенко;
  • 7,6% – за Рабиновича;
  • 3,4% – за Садового;
  • 2,8% – за Тягнибока;
  • 2% – за Наливайченко;
  • 1,4% – за Безсмертного;
  • 1,1% – за Таруту;
  • 1,1% – за Яценюка;
  • 7,4% – за другого кандидата.
Исследование проводилось с 14 по 22 июня, методом формализованного интервью было опрошено 2500 респонентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность – не более 2%.Президентские выборы в Украине состоятся в 2019 году.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить