Если бы выборы президента Украины состоялись в следующее воскресенье, за лидера парламентской фракции "Батьківщина" Юлию Тимошенко проголосовали бы 15,9% опрошенных, которые будут участвовать в выборах и определились с кандидатом, за экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко – 11,7%, а за действующего президента Петра Порошенко - 8,6%, свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Выборы президента Украины пройдут в 2019 году Фото: EPA За Тимошенко проголосовали бы 10,3% опрошенных. На втором месте – экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко, за него проголосовали бы 7,4%.Среди других кандидатов голоса распределились бы следующим образом: 6,9% – за главу парламентской фракции Оппозиционного блока Юрия Бойко;

6,2% – за актера Владимира Зеленского;

5,9% – за музыканта Святослава Вакарчука;

5,8% – за лидепа парламентской фракции Радикальной партии Олега Ляшко;

5,3% – за действующего президента Петра Порошенко;

5,2% – за лидепа партии "За життя", нардепа Вадима Рабиновича;

2,3% – за мэра Львова Андрея Садового;

1,9% – за лидера партии "Свобода" Олега Тягнибока;

1,4% – за экс-главу Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко;

0,9% – за экс-вице-премьера Украины Романа Безсмертного;

0,9% – за внефракционного нардепа Сергея Таруту;

0,8% – за экс-премьера Украины Арсения Яценюка;

5,5% – за другого кандидата. 16,8% опрошенных затруднились ответить, а 16,6% не принимали бы участия в голосовании.Среди тех, кто намерен голосовать, результаты распределились бы так: 13,2% – за Тимошенко;

9,8% – за Гриценко;

8,7% – за Бойко;

7,7% – за Зеленского;

7,2% – за Вакарчука;

7,2% – за Ляшко;

7,1% – за Порошенко;

6,4% – за Рабиновича;

2,8% – за Садового;

2,4% – за Тягнибока;

1,7% – за Наливайченко;

1,2% – за Безсмертного;

0,9% – за Таруту;

0,9% – за Яценюка;

6,2% – за другого кандидата;

16,5% затруднились с ответом. Те, кто намерен участвовать в выборах и определились с кандидатом, проголосовали бы так:15,9% – за Тимошенко; 11,7% – за Гриценко;

10,5% – за Бойко;

9,3% – за Зеленского;

8,6% – за Вакарчука;

8,6% – за Ляшко;

8,6% – за Порошенко;

7,6% – за Рабиновича;

3,4% – за Садового;

2,8% – за Тягнибока;

2% – за Наливайченко;

1,4% – за Безсмертного;

1,1% – за Таруту;

1,1% – за Яценюка;

7,4% – за другого кандидата. Исследование проводилось с 14 по 22 июня, методом формализованного интервью было опрошено 2500 респонентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность – не более 2%.Президентские выборы в Украине состоятся в 2019 году. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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