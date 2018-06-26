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Если бы выборы президента Украины состоялись в следующее
воскресенье, за лидера парламентской фракции "Батьківщина" Юлию
Тимошенко проголосовали бы 15,9% опрошенных, которые будут
участвовать в выборах и определились с кандидатом, за экс-министра
обороны Украины Анатолия Гриценко – 11,7%, а за действующего
президента Петра Порошенко - 8,6%, свидетельствуют данные опроса
социологической группы "Рейтинг". Этот материал можно прочитать и
на украинском языке Выборы президента Украины пройдут в 2019 году
Фото: EPA За Тимошенко проголосовали бы 10,3% опрошенных. На втором
месте – экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко, за него
проголосовали бы 7,4%.Среди других кандидатов голоса распределились
бы следующим образом:
16,8% опрошенных затруднились ответить, а 16,6% не принимали бы
участия в голосовании.Среди тех, кто намерен голосовать, результаты
распределились бы так:
- 6,9% – за главу парламентской фракции Оппозиционного блока
Юрия Бойко;
- 6,2% – за актера Владимира Зеленского;
- 5,9% – за музыканта Святослава Вакарчука;
- 5,8% – за лидепа парламентской фракции Радикальной партии
Олега Ляшко;
- 5,3% – за действующего президента Петра Порошенко;
- 5,2% – за лидепа партии "За життя", нардепа Вадима
Рабиновича;
- 2,3% – за мэра Львова Андрея Садового;
- 1,9% – за лидера партии "Свобода" Олега Тягнибока;
- 1,4% – за экс-главу Службы безопасности Украины Валентина
Наливайченко;
- 0,9% – за экс-вице-премьера Украины Романа
Безсмертного;
- 0,9% – за внефракционного нардепа Сергея Таруту;
- 0,8% – за экс-премьера Украины Арсения Яценюка;
- 5,5% – за другого кандидата.
Те, кто намерен участвовать в выборах и определились с кандидатом,
проголосовали бы так:15,9% – за Тимошенко;
- 13,2% – за Тимошенко;
- 9,8% – за Гриценко;
- 8,7% – за Бойко;
- 7,7% – за Зеленского;
- 7,2% – за Вакарчука;
- 7,2% – за Ляшко;
- 7,1% – за Порошенко;
- 6,4% – за Рабиновича;
- 2,8% – за Садового;
- 2,4% – за Тягнибока;
- 1,7% – за Наливайченко;
- 1,2% – за Безсмертного;
- 0,9% – за Таруту;
- 0,9% – за Яценюка;
- 6,2% – за другого кандидата;
- 16,5% затруднились с ответом.
Исследование проводилось с 14 по 22 июня, методом формализованного
интервью было опрошено 2500 респонентов в возрасте от 18 лет.
Статистическая погрешность – не более 2%.Президентские выборы
в Украине состоятся в 2019 году.
- 11,7% – за Гриценко;
- 10,5% – за Бойко;
- 9,3% – за Зеленского;
- 8,6% – за Вакарчука;
- 8,6% – за Ляшко;
- 8,6% – за Порошенко;
- 7,6% – за Рабиновича;
- 3,4% – за Садового;
- 2,8% – за Тягнибока;
- 2% – за Наливайченко;
- 1,4% – за Безсмертного;
- 1,1% – за Таруту;
- 1,1% – за Яценюка;
- 7,4% – за другого
кандидата.
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