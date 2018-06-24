Сегодня, 21 июня, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, заявил следующее: он говорит, что вражда с Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР) окончена. Глава южнокорейского государства обратил внимание общественности на тот момент, что после переговоров президента Соединённых Штатов Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, котороые проходили в Сингапуре, официальный Сеул объявил, вражда между Северной и Южной Кореей окончилась.

Также было сказано, что КНДР продолжает работать над полным сокращением арсеналов ядерного оружия. Что касается Южной Кореи и Америка, они приостановили ранее запланированные совместные военные манёвры, которые проводят на Корейском полуострове.Для южнокорейского лидера важно, что после подписания декларации Сеул и Пхеньян обещают мировому сообществу, что «на Корейском полуострове больше нет войны».

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