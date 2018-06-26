Работавшего в харьковском вузе гражданина Ирана Али Джадуэя задержали в августе 2016 года в его квартире после передачи материалов о радиоэлектронных технологиях представителям Тегеранского технологического университета имени Шарифа. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.04 | комментариев: Сотрудник ХФТИ сообщил о предложении иранца в СБУ Фото: dozor.kharkov.ua Суд был закрытым из-за материалов с грифом "государственная тайна".Джадуэя задержали 31 августа 2016 года в собственной квартире в Харькове сразу после передачи секретных материалов по интернет-связи представителям Тегеранского технологического университета имени Шарифа.По версии Службы безопасности Украины (СБУ), Джадуэй пообещал сотруднику Харьковского физико-технического института (ХФТИ) 5 тыс. грн за научную работу "Физические основы, разработка, создание и использование сверхмощных стационарных пучково-плазменных шумовых и импульсных высокочастотных и сверхширокополосных генераторов в радиоэлектронной борьбе и противодействии средствам разведки, связи и воздушного нападения иностранных государств". Ученый из ХФТИ принял предложение и сообщил об этом в СБУ. Перед передачей работу подделали.Марьяновский намерен добиваться оправдания своего клиента. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки джадуэя имени университета материалов сообщил Теги: общество