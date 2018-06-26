Работавшего в харьковском вузе гражданина Ирана Али Джадуэя
задержали в августе 2016 года в его квартире после передачи
материалов о радиоэлектронных технологиях представителям
Тегеранского технологического университета имени Шарифа. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.04 |
комментариев: Сотрудник ХФТИ сообщил о предложении иранца в СБУ
Фото: dozor.kharkov.ua Суд был закрытым из-за материалов с грифом
"государственная тайна".Джадуэя задержали 31 августа 2016 года в
собственной квартире в Харькове сразу после передачи секретных
материалов по интернет-связи представителям Тегеранского
технологического университета имени Шарифа.По версии Службы
безопасности Украины (СБУ), Джадуэй пообещал сотруднику
Харьковского физико-технического института (ХФТИ) 5 тыс. грн за
научную работу "Физические основы, разработка, создание и
использование сверхмощных стационарных пучково-плазменных шумовых и
импульсных высокочастотных и сверхширокополосных генераторов в
радиоэлектронной борьбе и противодействии средствам разведки, связи
и воздушного нападения иностранных государств". Ученый из ХФТИ
принял предложение и сообщил об этом в СБУ. Перед передачей работу
подделали.Марьяновский намерен добиваться оправдания своего
клиента.
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