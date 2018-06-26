12 июля в британском городе Дудл в аукционном доме Aston's Auctioneers Valuers начнется продажа советского шпионского оборудования. На нем выставят фотоаппараты со скрытой камерой, камеры, замаскированные под портсигары, карманные фонари, чемодан и встроенную в куртку.

25 лотов представляют собой редкое и необычное оборудование, собранное во времена "холодной войны", когда Россия была просто большой частью СССР, а Германию разделили на два государства,передает со ссылкой на .

Неназванная лицо, предоставившее камеры, собирало их втайне в течение последних 30-40 лет. Часть получили контрабандой. Устройства изготовлены в 1942 - 1990 годах. Затем Советский Союз развалился, началась цифровая эра. Поэтому коллекционеры имеют очень ограниченные возможности оценить стиль и работу оборудования старой школы.

Всего камер около 16. Есть пленочный фотоаппарат Minox Riga - самый маленький из тех, что были в коммерческой продаже. Производилась в латвийской Риге с 1938 по 1943 годы. Среди коллекции будут представлены также микро-кинокамеры и устройства, замаскированные под обычные предметы.

Есть например, миниатюрная камера "Аякс-12", спрятана в кофр от фотоаппарата "Зенит". Она имеет размеры 77 мм х 41 мм Х 55 мм. Окошко объектива находится под креплением ремешка кофра слева. Оно открывается и камера делает снимок при нажатии на замаскированную кнопку внизу. Миниатюрная кинокамера "Имбирь" имеет размеры 16 мм. Замаскированная в женской сумочке. Дает возможность снимать кино без звука. Одну камеру замаскировали в мужской куртке. Объектив имеет вид пуговицы, а кнопка спуска спрятали в кармане.

Среди экспонатов есть советский перископ C-215, который использовали советское КГБ и восточно Штази, чтобы заглядывать поверх стен и за угол здания.

"Трудно определить стоимость предметов. Только один или два из них покупают каждый год", - говорит представитель аукциона Тим Голдсмит

Основатель движения "Ретро рулит" Игорь Пастухов собрал коллекцию старых магнитофонов. Устройства выпускали на территории советской Украины в 50-70-е годы прошлого века. Среди экспонатов - магнитофоны "Спутник", "Весна-2", "Весна-212", "Юпитер-203", "Ореанда-204", радиола "Мечта" и другие. Старейший радиоприемник коллекции "Спидола" 1966 выпуска. Это - первый советский транзисторный приемник.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира