Руководитель "Офицерского корпуса" Владимир Рубан, подозреваемый в подготовке террористических атак в Киеве, написал заявление об отказе от услуг защитников Андрея Смирнова и Виталия Погосяна. Вчера 23.55 | комментариев: 25 июня Рубану продлили арест Фото: hromadske.ua (архив) Рубан выразил желание, чтобы его интересы представлял адвокат Валентин Рыбин.Причина отказа от защитников не указывается.8 марта Рубана задержали в контрольном пункте "Майорское" в Донецкой области. Предположительно, он имел отношение к нелегальной перевозке крупной партии оружия на подконтрольную Киеву территорию. Шевченковский суд арестовал его.22 марта генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Рубан и внефракционный нардеп Надежда Савченко вступили в сговор с целью захвата государственной власти. Он отметил, что Рубан вместе с Савченко, планировали "широкомасштабные террористические атаки" в центре Киева. Для этих целей они якобы договорились о поставках оружия с главарем боевиков "ДНР" Александром Захарченко.25 июня суд продлил арест Рубана на 60 дней. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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