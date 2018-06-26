Руководитель "Офицерского корпуса" Владимир Рубан, подозреваемый в
подготовке террористических атак в Киеве, написал заявление об
отказе от услуг защитников Андрея Смирнова и Виталия Погосяна.
Вчера 23.55 | комментариев: 25 июня Рубану продлили арест Фото:
hromadske.ua (архив) Рубан выразил желание, чтобы его интересы
представлял адвокат Валентин Рыбин.Причина отказа от защитников не
указывается.8 марта Рубана задержали в контрольном пункте
"Майорское" в Донецкой области. Предположительно, он имел отношение
к нелегальной перевозке крупной партии оружия на
подконтрольную Киеву территорию. Шевченковский суд арестовал
его.22 марта генеральный прокурор Юрий Луценко заявил,
что Рубан и внефракционный нардеп Надежда Савченко вступили в
сговор с целью захвата государственной власти. Он отметил, что
Рубан вместе с Савченко, планировали "широкомасштабные
террористические атаки" в центре Киева. Для этих целей они
якобы договорились о поставках оружия с главарем боевиков "ДНР"
Александром Захарченко.25 июня суд продлил арест Рубана на 60 дней.
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