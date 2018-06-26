"Министр транспорта" террористической организации "ДНР" Игорь
Андриенко был арестован по подозрению в коррупции в сфере
государственных закупок железной дороги и автодорожного ремонта,
сообщает Telegram-канал "Донецкий Абориген". Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Вчера 23.55 | комментариев: До 2014
года Андриенко был депутатом в одном из райсоветов Донецка Фото:
dnr-live.ru Арест Андриенко подтверждает Telegram-канал
"Донецкий Абориген". "Сам арест планировался и откладывался с
марта месяца. Арест произошел в центре города, публично. После
ареста в здании министерства произошли обыски. Основная причина
ареста коррупция в сфере государственных закупок железной дороги и
откаты в сфере автодорожного ремонта. Заявленная сумма претензии
доходит до 3 млрд рублей", – говорится в сообщении.
Андриенко был назначен «министром транспорта» в марте 2016 года. До
начала боевых действий в 2014 году был депутатом одного из районных
советов Донецка.
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