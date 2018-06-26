"Министр транспорта" террористической организации "ДНР" Игорь Андриенко был арестован по подозрению в коррупции в сфере государственных закупок железной дороги и автодорожного ремонта, сообщает Telegram-канал "Донецкий Абориген". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.55 | комментариев: До 2014 года Андриенко был депутатом в одном из райсоветов Донецка Фото: dnr-live.ru Арест Андриенко подтверждает Telegram-канал "Донецкий Абориген". "Сам арест планировался и откладывался с марта месяца. Арест произошел в центре города, публично. После ареста в здании министерства произошли обыски. Основная причина ареста коррупция в сфере государственных закупок железной дороги и откаты в сфере автодорожного ремонта. Заявленная сумма претензии доходит до 3 млрд рублей", – говорится в сообщении. Андриенко был назначен «министром транспорта» в марте 2016 года. До начала боевых действий в 2014 году был депутатом одного из районных советов Донецка. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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