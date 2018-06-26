Погода, Новости, загрузка...
Владельца киевского кафе, подозреваемого в убийстве клиента, арестовали на два месяца
26.06.2018 23:29
Вечером 23 июня в Оболонском районе Киева владелец кафе поссорился с двумя посетителями и применил оружие. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.54 | комментариев: На месте конфликта погиб один человек, еще один – попал в больницу Фото: kyiv.npu.gov.ua Она напомнила, что вечером 23 июня между подозреваемым и посетителями его заведения в Оболонском районе произошел конфликт. Предприниматель достал пистолет и восемь раз выстрелил в сторону своих обидчиков.Один молодой человек погиб на месте, его товарищ получил тяжелое ранение груди и сейчас находится в больнице.60-летнему злоумышленнику грозит до 15 лет заключения.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2200487360230994&id=100008092540958

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить