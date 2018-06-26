Вечером 23 июня в Оболонском районе Киева владелец кафе поссорился
с двумя посетителями и применил оружие. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Вчера 23.54 | комментариев: На
месте конфликта погиб один человек, еще один – попал в больницу
Фото: kyiv.npu.gov.ua Она напомнила, что вечером 23 июня между
подозреваемым и посетителями его заведения в Оболонском районе
произошел конфликт. Предприниматель достал пистолет и восемь раз
выстрелил в сторону своих обидчиков.Один молодой человек погиб на
месте, его товарищ получил тяжелое ранение груди и сейчас находится
в больнице.60-летнему злоумышленнику грозит до 15 лет заключения.
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