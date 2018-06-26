|
Трамп и Путин могут встретиться в Хельсинки
|
26.06.2018 23:37
|
Встреча президента США Дональда Трампа с президентом России
Владимиром Путиным может пройти в столице Финляндии Хельсинки, а не
в Вене, сообщил изданию Politico источник, знакомый с деталями
подготовки саммита. Этот материал можно прочитать и на украинском
языке Вчера 23.37 | комментариев: Финляндия может принять
российско-американский саммит Фото: ЕРА Точная дата встречи не
определена. Известно, что команда Трампа ищет "окно" для нее во
время поездки главы Белого дома в Европу, которая начнется 11
июля."Идет к тому, что все состоится в Хельсинки", – сказал
собеседник издания.Условием российской стороны является проведение
переговоров в нейтральной стране, находящейся близко от России,
поскольку Путин собирается присутствовать на финальном матче
чемпионата мира по футболу в Москве 15 июля, отмечает издание.7
июня издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник в
Европейском союзе сообщило, что Путин во время визита в Австрию
просил канцлера страны Себастьяна Курца посодействовать в
организации встречи с Трампом.15 июня Трамп заявлял, что может
встретиться с Путиным в июле, но даты и места встречи не
называл.21 июня британское издание The Times сообщало, что
встреча Трампа с Путиным может пройти в Вене до саммита НАТО
(11–12 июля) и визита Трампа в Великобританию (13 июля) или
после.Австрийская пресса предполагала, что саммит США – Россия
пройдет в Вене 15 июля.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира