Встреча президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным может пройти в столице Финляндии Хельсинки, а не в Вене, сообщил изданию Politico источник, знакомый с деталями подготовки саммита. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.37 | комментариев: Финляндия может принять российско-американский саммит Фото: ЕРА Точная дата встречи не определена. Известно, что команда Трампа ищет "окно" для нее во время поездки главы Белого дома в Европу, которая начнется 11 июля."Идет к тому, что все состоится в Хельсинки", – сказал собеседник издания.Условием российской стороны является проведение переговоров в нейтральной стране, находящейся близко от России, поскольку Путин собирается присутствовать на финальном матче чемпионата мира по футболу в Москве 15 июля, отмечает издание.7 июня издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник в Европейском союзе сообщило, что Путин во время визита в Австрию просил канцлера страны Себастьяна Курца посодействовать в организации встречи с Трампом.15 июня Трамп заявлял, что может встретиться с Путиным в июле, но даты и места встречи не называл.21 июня британское издание The Times сообщало, что встреча Трампа с Путиным может пройти в Вене до саммита НАТО (11–12 июля) и визита Трампа в Великобританию (13 июля) или после.Австрийская пресса предполагала, что саммит США – Россия пройдет в Вене 15 июля. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки июля что трампа встречи издание Теги: мир