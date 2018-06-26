Суд отказал уполномоченному Верховной Рады по правам человека в посещении Сущенко

Об этом заявила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

"Исходя из положений Консульской конвенции между РФ и Украиной от 1993 года, о которой идет речь в обращении Денисовой, дозволение на встречу может предоставляться только консульским сотрудникам, которой уполномоченная Верховной Рады по правам человека не является" , - цитирует Солопову "Интерфакс-Украина".

"Вопрос о предоставлении такого разрешения Денисовой может решаться только на общих основаниях, исходя из положений Уголовно-процессуального кодекса, после вступления приговора в отношении Сущенко в законную силу" , - пояснила она.

Солопова напомнила, что сейчас приговор обжалован как самим Сущенко, так и его защитником, и в законную силу не вступил.