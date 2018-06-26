|Украинский омбудсмен может просить о встрече с Сущенко только после вступления приговора в законную силу
|26.06.2018 23:38
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Суд отказал уполномоченному Верховной Рады по правам человека в посещении СущенкоУполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сможет попросить Мосгорсуд о разрешении на встречу с осужденным за шпионаж журналистом Романом Сущенко только после вступления приговора в законную силу.
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Об этом заявила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
"Исходя из положений Консульской конвенции между РФ и Украиной от 1993 года, о которой идет речь в обращении Денисовой, дозволение на встречу может предоставляться только консульским сотрудникам, которой уполномоченная Верховной Рады по правам человека не является", - цитирует Солопову "Интерфакс-Украина".
"Вопрос о предоставлении такого разрешения Денисовой может решаться только на общих основаниях, исходя из положений Уголовно-процессуального кодекса, после вступления приговора в отношении Сущенко в законную силу", - пояснила она.
Солопова напомнила, что сейчас приговор обжалован как самим Сущенко, так и его защитником, и в законную силу не вступил.
Напомним, суд отказал уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой в посещении осужденного в России украинского журналиста Романа Сущенко.