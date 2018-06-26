Если бы парламентские выборы в Украине прошли в следующее воскресенье, в Верховную Раду прошли бы партия "Батьківщина" Юлии Тимошенко, партия "Громадянська позиція" экс-министра обороны Анатолия Гриценко, Оппозиционный блок, партия "Слуга народа" актера Владимира Зеленского, "За життя" Вадима Рабиновича, Радикальная партия Олега Ляшко, Блок Петра Порошенко и "Самопоміч", свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Выборы в Верховную Раду пройдут в 2019 году Фото: EPA Больше всех голосов набрала бы партия "Батьківщина" Юлии Тимошенко: за нее проголосовали бы 10,3% опрошенных. Среди других политсил голоса распределились бы так: 4,7% – за Блок Петра Порошенко

3,2% – за "Самопоміч";

2,6% – за партию "Свобода;

1,2% – за Аграрную партию;

1,3% – за партию "Справедливість" экс-главы Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко;

1% – за партию "Основа" внефракционного нардепа Сергея Таруты;

0,8% – за партию УКРОП;

0,6% – за партию "Народный фронт";

0,4% – за партию ДІЯ бывшего лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша;

0,6% – за партию "Відродження";

0,5% – за "Рух нових сил" экс-президента Грузии и бывшего главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили;

0,4% – за "Демократический альянс";

0,3% – за партию "Народный контроль";

0,2% – за "Наш край";

0,1% – за Социалистическую партию;

4,5% – за другую партию. 17,9% опрошенных затруднились ответить, а 17,9% не принимали бы участия в голосовании.Среди тех, кто намерен участвовать в выборах, голоса распределились бы следующим образом: 4,2% – за "Самопоміч";

3,1% – за партию "Свобода;

1,6% – за Аграрную партию;

1,5% – за партию "Справедливість";

1,4% – за партию "Основа";

1,1% – за партию УКРОП;

0,7% – за партию "Народный фронт";

0,7% – за партию ДІЯ;

0,6% – за партию "Відродження";

0,5% – за "Рух нових сил";

0,4% – за "Демократический альянс";

0,4% – за партию "Народный контроль";

0,2% – за "Наш край";

0,1% – за Социалистическую партию;

5,1% – за другую партию. 17,6% респондентов затруднились с ответом.Среди тех, кто намерен голосовать и определился, результаты выглядели бы так: 3,8% – за партию "Свобода;

1,9% – за Аграрную партию;

1,9% – за партию "Справедливість";

1,7% – за партию "Основа";

1,7% – за партию УКРОП;

0,9% – за партию "Народный фронт";

0,8% – за партию ДІЯ;

0,7% – за партию "Відродження";

0,6% – за "Рух нових сил";

0,5% – за "Демократический альянс";

0,4% – за партию "Народный контроль";

0,2% – за "Наш край";

0,1% – за Социалистическую партию;

6,2% – за другую партию. Таким образом, в Раду прошли бы восемь политсил с рейтингом выше 5%.Исследование проводилось с 14-го по 22 июня, методом формализованного интервью было опрошено 2500 респондентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность – не более 2%.Парламентские выборы в Украине пройдут в 2019 году. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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