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Если бы парламентские выборы в Украине прошли в следующее
воскресенье, в Верховную Раду прошли бы партия "Батьківщина" Юлии
Тимошенко, партия "Громадянська позиція" экс-министра обороны
Анатолия Гриценко, Оппозиционный блок, партия "Слуга народа" актера
Владимира Зеленского, "За життя" Вадима Рабиновича, Радикальная
партия Олега Ляшко, Блок Петра Порошенко и "Самопоміч",
свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".
Этот материал можно прочитать и на украинском языке Выборы в
Верховную Раду пройдут в 2019 году Фото: EPA Больше всех голосов
набрала бы партия "Батьківщина" Юлии Тимошенко: за нее
проголосовали бы 10,3% опрошенных. Среди других политсил
голоса распределились бы так:
17,9% опрошенных затруднились ответить, а 17,9% не принимали бы
участия в голосовании.Среди тех, кто намерен участвовать в выборах,
голоса распределились бы следующим образом:
- 4,7% – за Блок Петра Порошенко
- 3,2% – за "Самопоміч";
- 2,6% – за партию "Свобода;
- 1,2% – за Аграрную партию;
- 1,3% – за партию "Справедливість" экс-главы Службы
безопасности Украины Валентина Наливайченко;
- 1% – за партию "Основа" внефракционного нардепа Сергея
Таруты;
- 0,8% – за партию УКРОП;
- 0,6% – за партию "Народный фронт";
- 0,4% – за партию ДІЯ бывшего лидера "Правого сектора"
Дмитрия Яроша;
- 0,6% – за партию "Відродження";
- 0,5% – за "Рух нових сил" экс-президента Грузии и бывшего
главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили;
- 0,4% – за "Демократический альянс";
- 0,3% – за партию "Народный контроль";
- 0,2% – за "Наш край";
- 0,1% – за Социалистическую партию;
- 4,5% – за другую партию.
17,6% респондентов затруднились с ответом.Среди тех, кто намерен
голосовать и определился, результаты выглядели бы так:
- 4,2% – за "Самопоміч";
- 3,1% – за партию "Свобода;
- 1,6% – за Аграрную партию;
- 1,5% – за партию "Справедливість";
- 1,4% – за партию "Основа";
- 1,1% – за партию УКРОП;
- 0,7% – за партию "Народный фронт";
- 0,7% – за партию ДІЯ;
- 0,6% – за партию "Відродження";
- 0,5% – за "Рух нових сил";
- 0,4% – за "Демократический альянс";
- 0,4% – за партию "Народный контроль";
- 0,2% – за "Наш край";
- 0,1% – за Социалистическую партию;
- 5,1% – за другую партию.
Таким образом, в Раду прошли бы восемь политсил с рейтингом выше
5%.Исследование проводилось с 14-го по 22 июня, методом
формализованного интервью было опрошено 2500 респондентов в
возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность – не более
2%.Парламентские выборы в Украине пройдут в 2019 году.
- 3,8% – за партию
"Свобода;
- 1,9% – за Аграрную
партию;
- 1,9% – за партию
"Справедливість";
- 1,7% – за партию
"Основа";
- 1,7% – за партию УКРОП;
- 0,9% – за партию "Народный
фронт";
- 0,8% – за партию ДІЯ;
- 0,7% – за партию
"Відродження";
- 0,6% – за "Рух нових
сил";
- 0,5% – за "Демократический
альянс";
- 0,4% – за партию "Народный
контроль";
- 0,2% – за "Наш край";
- 0,1% – за Социалистическую
партию;
- 6,2% – за другую
партию.
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