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В Верховную Раду проходят восемь партий – опрос группы "Рейтинг"
26.06.2018 23:45
Если бы парламентские выборы в Украине прошли в следующее воскресенье, в Верховную Раду прошли бы партия "Батьківщина" Юлии Тимошенко, партия "Громадянська позиція" экс-министра обороны Анатолия Гриценко, Оппозиционный блок, партия "Слуга народа" актера Владимира Зеленского, "За життя" Вадима Рабиновича, Радикальная партия Олега Ляшко, Блок Петра Порошенко и "Самопоміч", свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Выборы в Верховную Раду пройдут в 2019 году Фото: EPA Больше всех голосов набрала бы партия "Батьківщина" Юлии Тимошенко: за нее проголосовали бы 10,3% опрошенных. Среди других политсил голоса распределились бы так:
  • 4,7% – за Блок Петра Порошенко 
  • 3,2% – за "Самопоміч";
  • 2,6% – за партию "Свобода;
  • 1,2% – за Аграрную партию;
  • 1,3% – за партию "Справедливість" экс-главы Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко;
  • 1% – за партию "Основа" внефракционного нардепа Сергея Таруты;
  • 0,8% – за партию УКРОП;
  • 0,6% – за партию "Народный фронт";
  • 0,4% – за партию ДІЯ бывшего лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша;
  • 0,6% – за партию "Відродження";
  • 0,5% – за "Рух нових сил" экс-президента Грузии и бывшего главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили;
  • 0,4% – за "Демократический альянс";
  • 0,3% – за партию "Народный контроль";
  • 0,2% – за "Наш край";
  • 0,1% – за Социалистическую партию;
  • 4,5% – за другую партию.
17,9% опрошенных затруднились ответить, а 17,9% не принимали бы участия в голосовании.Среди тех, кто намерен участвовать в выборах, голоса распределились бы следующим образом:
  • 4,2% – за "Самопоміч";
  • 3,1% – за партию "Свобода;
  • 1,6% – за Аграрную партию;
  • 1,5% – за партию "Справедливість";
  • 1,4% – за партию "Основа";
  • 1,1% – за партию УКРОП;
  • 0,7% – за партию "Народный фронт";
  • 0,7% – за партию ДІЯ;
  • 0,6% – за партию "Відродження";
  • 0,5% – за "Рух нових сил";
  • 0,4% – за "Демократический альянс";
  • 0,4% – за партию "Народный контроль";
  • 0,2% – за "Наш край";
  • 0,1% – за Социалистическую партию;
  • 5,1% – за другую партию.
17,6% респондентов затруднились с ответом.Среди тех, кто намерен голосовать и определился, результаты выглядели бы так:
  • 3,8% – за партию "Свобода;
  • 1,9% – за Аграрную партию;
  • 1,9% – за партию "Справедливість";
  • 1,7% – за партию "Основа";
  • 1,7% – за партию УКРОП;
  • 0,9% – за партию "Народный фронт";
  • 0,8% – за партию ДІЯ;
  • 0,7% – за партию "Відродження";
  • 0,6% – за "Рух нових сил";
  • 0,5% – за "Демократический альянс";
  • 0,4% – за партию "Народный контроль";
  • 0,2% – за "Наш край";
  • 0,1% – за Социалистическую партию;
  • 6,2% – за другую партию.
Таким образом, в Раду прошли бы восемь политсил с рейтингом выше 5%.Исследование проводилось с 14-го по 22 июня, методом формализованного интервью было опрошено 2500 респондентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность – не более 2%.Парламентские выборы в Украине пройдут в 2019 году.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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