По данным "Херсон типичный", в ночь на 24 июня горел дом нардепа от Блока Петра Порошенко Александра Спиваковского. В полиции сообщили, что в результате пожара никто не пострадал. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Спиваковский заявил, что за три дня до пожара на его мобильный телефон поступила смс с угрозами Фото: Александр Спиваковский / Facebook "Сегодня ночью в 2.51 в полицию от диспетчера службы по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение, что в Днепровском районе горит крыша жилого дома. На месте происшествия полицейские установили, что пожар произошел в жилом доме народного депутата Украины. В 3.40 возгорание ликвидировали, никто из граждан не пострадал", – сказано в сообщении.По данному факту в Единый список досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).По данным "Херсон типичный", горел дом нардепа от Блока Петра Порошенко Александра Спиваковского."Посреди ночи, когда нардеп с женой мирно спали, вдруг вспыхнула мягкая кровля их коттеджа. Семья услышала запах гари, и они сразу же вызвали пожарных… Сам Александр Спиваковский предполагает, что на крышу могли запустить зажигательную ракету. Нардеп также сообщил, что за три дня до пожара на его мобильный телефон поступила смс с угрозами расправы, но кто ее отправил – пока неизвестно", – пишет издание.Спиваковский в Раде занимает пост первого заместителя председателя парламентского комитета по вопросам науки и образования. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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