|МИД объяснил слова Лукашенко о вхождении Беларуси в состав другого государства
|26.06.2018 23:45
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МИД Беларуси исключает вступление страны в состав другого государстваГлава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что для белорусов независимость и суверенитет - это святые понятия, и Беларусь не собирается входить в состав каких-либо государств.
Фото: sputnik.by
Об этом он сказал во вторник, комментируя информацию о том, что президент Александр Лукашенко не исключил потерю независимости страной из-за экономических проблем.
"Что тут комментировать, вещи лежат на поверхности. Президент Беларусии много раз говорил, что независимость и суверенитет - это святое, ради этого стоит жить и работать на благо страны и народа. Что касается каких-то возможных поступлений и вхождений в состав каких-либо государств, то об этом не может быть и речи", - цитирует Макей ТАСС.
По его словам, президент просто гипотетически предположил, что "могло бы произойти, если экономика будет падать, ухудшаться благосостояние страны".
"Все зависит от нас, от каждого конкретного человека, а глава государства таким образом обрисовал перспективы, к которым мы не стремимся", - сказал министр.
По его словам, Беларусь будет укреплять "отношения с Россией, одновременно усиливать отношения с западным вектором", который для страны "также исключительно важен".
Напомним, 23 июня президент Беларуси Александр Лукашенко допустил, что в случае невыполнения поставленных задач по сельскому хозяйству, Беларуси придется войти в состав "какого-либо государства".