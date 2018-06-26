МИД Беларуси исключает вступление страны в состав другого государства

Об этом он сказал во вторник, комментируя информацию о том, что президент Александр Лукашенко не исключил потерю независимости страной из-за экономических проблем.

"Что тут комментировать, вещи лежат на поверхности. Президент Беларусии много раз говорил, что независимость и суверенитет - это святое, ради этого стоит жить и работать на благо страны и народа. Что касается каких-то возможных поступлений и вхождений в состав каких-либо государств, то об этом не может быть и речи" , - цитирует Макей ТАСС.

По его словам, президент просто гипотетически предположил, что "могло бы произойти, если экономика будет падать, ухудшаться благосостояние страны" .

"Все зависит от нас, от каждого конкретного человека, а глава государства таким образом обрисовал перспективы, к которым мы не стремимся" , - сказал министр.

По его словам, Беларусь будет укреплять "отношения с Россией, одновременно усиливать отношения с западным вектором" , который для страны "также исключительно важен" .