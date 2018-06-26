|Надя Дорофеєва підірвала мережу відвертим селфі
|26.06.2018 23:50
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У мікроблозі співачки і тренера шоу "Голос. Діти" з'явився знімок, на якому вона позує крупним планом, а выговор на фото зроблено на грудях. Надя сфотографувалася незадовго до виходу на сцену, і позує в сценічному образі - в наряді з вражаючим вирізом в зоні декольте. Томний погляд, яскрава помада, зачіска - знімок дійсно вийшов дуже сексуальним і спокусливим!
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