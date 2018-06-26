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Премьер-министр Дании предложил вынести обсуждение строительства "Северного потока - 2" на общеевропейский уровень
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26.06.2018 23:53
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Перед началом строительства газопровода "Северный поток – 2"
необходимо проанализировать все риски и роль Украины как транзитера
топлива в Европу, заявил премьер-министр Дании Ларс Лекке
Расмуссен. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Вчера 23.33 | комментариев: Расмуссен встретился с Гройсманом в
Копенгагене Фото: ЕРА По его мнению, необходимо "серьезно и
взвешенно проанализировать все риски и роль Украины как транзитера
топлива".Гройсман, в свою очередь, заявил, что Украина предлагает
европейским потребителям надежный и защищенный способ поставки газа
в противовес "Северному потоку"."Это не просто газопровод. Это
новый вид гибридного оружия, который поставит в зависимость все
страны-потребители. Украина предлагает защиту и надежное снабжение
газа европейским потребителям", – подчеркнул
Гройсман."Северный поток – 2" – второй газопровод,
который свяжет Россию с Германией по дну Балтийского моря.
Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового
трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость
проекта – 9,5 млрд евро, его наполовину финансирует российский
"Газпром" и пять европейских компаний. В
"Газпроме" прогнозируют, что "Северный поток – 2" введут
в эксплуатацию до конца 2019 года.Власти Украины, Польши, Венгрии,
Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают
"Северный поток – 2" угрозой энергетической безопасности
Европы. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий называл
газопровод новым гибридным оружием России против
Запада.Германия, Финляндия и Швеция разрешили возводить
трубопровод на своей территории. Дания – пока
нет.Киев настаивает, что Россия должна сохранить транзит
газа через территорию Украины после строительства "Северного
потока – 2". По словам президента РФ Владимира Путина,
поставки газа через Украину будут зависеть от экономической
целесообразности.По данным американского журнала Foreign
Policy, США вскоре могут ввести санкции против пяти
европейских компаний, задействованных в проекте "Северный
поток – 2".
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