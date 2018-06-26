Перед началом строительства газопровода "Северный поток – 2" необходимо проанализировать все риски и роль Украины как транзитера топлива в Европу, заявил премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.33 | комментариев: Расмуссен встретился с Гройсманом в Копенгагене Фото: ЕРА По его мнению, необходимо "серьезно и взвешенно проанализировать все риски и роль Украины как транзитера топлива".Гройсман, в свою очередь, заявил, что Украина предлагает европейским потребителям надежный и защищенный способ поставки газа в противовес "Северному потоку"."Это не просто газопровод. Это новый вид гибридного оружия, который поставит в зависимость все страны-потребители. Украина предлагает защиту и надежное снабжение газа европейским потребителям", – подчеркнул Гройсман."Северный поток – 2" – второй газопровод, который свяжет Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – 9,5 млрд евро, его наполовину финансирует российский "Газпром" и пять европейских компаний. В "Газпроме" прогнозируют, что "Северный поток – 2" введут в эксплуатацию до конца 2019 года.Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой энергетической безопасности Европы. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий называл газопровод новым гибридным оружием России против Запада.Германия, Финляндия и Швеция разрешили возводить трубопровод на своей территории. Дания – пока нет.Киев настаивает, что Россия должна сохранить транзит газа через территорию Украины после строительства "Северного потока – 2". По словам президента РФ Владимира Путина, поставки газа через Украину будут зависеть от экономической целесообразности.По данным американского журнала Foreign Policy, США вскоре могут ввести санкции против пяти европейских компаний, задействованных в проекте "Северный поток – 2". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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