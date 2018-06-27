Право на пользование украинским участком магистрального нефтепровода передано российским коммерческим структурам и компаниям, связанным с украинским политиком Виктором Медведчуком. Об этом сообщил нардеп Игорь Луценко. Луценко подозревает, что средства от нелегальной продажи нефтепродуктов идут на финансирование прокремлевских СМИ в Украине Фото: uacrisis.org Он ссылается на постановление Верховного Суда от 30 мая, опубликованное в Едином реестре судебных решений.ВСУ оставил в силе решения Хозяйственного суда Ровенской области и Ровенского областного апелляционного хозяйственного суда об определении за дочерней структурой российской компанией "Транснефтепродукт" права собственности на трубопровод протяженностью 1433 км. Это – проходящий по территории Украины участок нефтепродуктопроводов Самара – Западное направление и Грозный – Армавир – Трудовая."Кто не в курсе – это тот самый трубопровод, через который команда Медведчука ...качает контрабандные нефтепродукты в Украину из России и продает их здесь через сети автозаправок, вроде сети GLUSCO. Прибыли бешеные, поскольку фискальные платежи здесь минимизруются. На таким образом легализованные средства, вероятно, финансируется деятельность пророссийских СМИ здесь, в нашем государстве", – написал Луценко.Нардеп утверждает, что юридическую поддержку Медведчук получил в Администрации Президента."Трубопровод – в государственной собственности, а владение магистральными нефте- и газопроводами законом закреплено исключительно за государством Украина? Не проблема, когда есть прикрытие со стороны Администрации Президента и контролируемых ею судов!" – говорится в публикации. https://www.facebook.com/igor.lutsenko/posts/1926153164075330 Суды в Ровно и высший Суд согласились с аргументами россиян, что трубопровод утратил магистральное значение, и после ряда переделок его следует считать новым объектом.Луценко надеется, что государство не прекратит борьбу за трубопровод. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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