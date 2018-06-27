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Верховный Суд Украины передал россиянам права на магистральный трубопровод, проходящий по украинской территории - Игорь Луценко
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27.06.2018 00:01
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Право на пользование украинским участком магистрального
нефтепровода передано российским коммерческим структурам и
компаниям, связанным с украинским политиком Виктором Медведчуком.
Об этом сообщил нардеп Игорь Луценко. Луценко подозревает, что
средства от нелегальной продажи нефтепродуктов идут на
финансирование прокремлевских СМИ в Украине Фото: uacrisis.org Он
ссылается на постановление Верховного Суда от 30 мая,
опубликованное в Едином реестре судебных решений.ВСУ оставил в силе
решения Хозяйственного суда Ровенской области и Ровенского
областного апелляционного хозяйственного суда об определении за
дочерней структурой российской компанией "Транснефтепродукт" права
собственности на трубопровод протяженностью 1433 км. Это –
проходящий по территории Украины участок
нефтепродуктопроводов Самара – Западное направление и Грозный
– Армавир – Трудовая."Кто не в курсе – это тот самый трубопровод,
через который команда Медведчука ...качает контрабандные
нефтепродукты в Украину из России и продает их здесь через сети
автозаправок, вроде сети GLUSCO. Прибыли бешеные, поскольку
фискальные платежи здесь минимизруются. На таким образом
легализованные средства, вероятно, финансируется деятельность
пророссийских СМИ здесь, в нашем государстве", – написал
Луценко.Нардеп утверждает, что юридическую поддержку Медведчук
получил в Администрации Президента."Трубопровод – в государственной
собственности, а владение магистральными нефте- и газопроводами
законом закреплено исключительно за государством Украина? Не
проблема, когда есть прикрытие со стороны Администрации Президента
и контролируемых ею судов!" – говорится в публикации.
https://www.facebook.com/igor.lutsenko/posts/1926153164075330
Суды в Ровно и высший Суд согласились с аргументами россиян, что
трубопровод утратил магистральное значение, и после ряда переделок
его следует считать новым объектом.Луценко надеется, что
государство не прекратит борьбу за трубопровод.
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