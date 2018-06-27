Представитель ОБСЕ по вопросам СМИ Арлем Дезир напомнил украинским властям об убийстве журналистов Павла Шеремета и Олеся Бузины, а также призвал Кремль освободить удерживаемых в России, Крыму и на Донбассе украинских журналистов. Представитель ОБСЕ: Безопасность журналистов под риском не только в зоне конфликта Фото: ЕРА "Я призываю Россию освободить Олега Сенцова", – заявил Дезир. Кроме того, она напомнил об удерживаемых украинских журналистах Романе Сущенко, Николае Семене и Станиславе Асееве."Безопасность журналистов под риском не только в зоне конфликта. На них нападают из-за расследования коррупционных дел", – подчеркнул представитель ОБСЕ.Он также призвал украинские власти к скорейшему завершению расследования убийств журналистов Олеся Бузины и Павла Шеремета."Некоторым журналистам платят конечную цену за их работу. Мы рады решению суда по Вячеславу Веремию, где один из злоумышленников был осужден. Но в большинстве случаев, к сожалению, нарушители так и не были арестованы. И не были привлечены к ответственности. Сегодня мы говорим о Павле Шеремете, Олесе Бузине, вспоминаем, насколько это важно – завершить расследование их убийств", – цитирует Дезира интернет-издание "Страна".Бузину застрелили 16 апреля 2015 года у подъезда собственного дома на улице Дегтяревской в Киеве.18 июня того же года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что убийство раскрыто. По его словам, к совершению этого преступления были причастны участники антитеррористической операции Андрей Медведько и Денис Полищук. Их задержали, позже – арестовали, но в конце 2015 года суд отказался продлевать им домашний арест. И Медведько, и Полищук свое участие в данном преступлении отрицают.Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва машины, принадлежавшей соосновательнице "Украинской правды" и его гражданской жене Алене Притуле. Следствие рассматривает пять версий мотивов убийства: профессиональная деятельность, убийство по ошибке (вместо Притулы), критические публикации в издании "Украинская правда" и выступления на "Радио Вести", дестабилизация ситуации в Украине, а также конфликты, касающиеся личной жизни Шеремета.В сентябре стало известно, что Национальная полиция засекретила все решения судов по делу об убийстве Шеремета. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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