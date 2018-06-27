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В ОБСЕ призвали украинские власти к скорейшему завершению расследований убийств журналистов Шеремета и Бузины
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27.06.2018 00:08
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Представитель ОБСЕ по вопросам СМИ Арлем Дезир напомнил украинским
властям об убийстве журналистов Павла Шеремета и Олеся Бузины, а
также призвал Кремль освободить удерживаемых в России, Крыму и на
Донбассе украинских журналистов. Представитель
ОБСЕ: Безопасность журналистов под риском не только в зоне
конфликта Фото: ЕРА "Я призываю Россию освободить Олега
Сенцова", – заявил Дезир. Кроме того, она напомнил об
удерживаемых украинских журналистах Романе Сущенко, Николае Семене
и Станиславе Асееве."Безопасность журналистов под риском не только
в зоне конфликта. На них нападают из-за расследования коррупционных
дел", – подчеркнул представитель ОБСЕ.Он также призвал
украинские власти к скорейшему завершению расследования убийств
журналистов Олеся Бузины и Павла Шеремета."Некоторым журналистам
платят конечную цену за их работу. Мы рады решению суда по
Вячеславу Веремию, где один из злоумышленников был осужден. Но в
большинстве случаев, к сожалению, нарушители так и не были
арестованы. И не были привлечены к ответственности. Сегодня мы
говорим о Павле Шеремете, Олесе Бузине, вспоминаем, насколько это
важно – завершить расследование их убийств", – цитирует
Дезира интернет-издание "Страна".Бузину застрелили 16
апреля 2015 года у подъезда собственного дома на улице
Дегтяревской в Киеве.18 июня того же года министр внутренних дел
Украины Арсен Аваков заявил, что убийство раскрыто. По
его словам, к совершению этого преступления были причастны
участники антитеррористической операции Андрей Медведько и Денис
Полищук. Их задержали, позже – арестовали, но в конце 2015
года суд отказался продлевать им домашний арест. И Медведько,
и Полищук свое участие в данном преступлении
отрицают.Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в
результате взрыва машины, принадлежавшей соосновательнице
"Украинской правды" и его гражданской жене Алене
Притуле. Следствие рассматривает пять версий мотивов
убийства: профессиональная деятельность, убийство по ошибке
(вместо Притулы), критические публикации в издании "Украинская
правда" и выступления на "Радио Вести", дестабилизация ситуации в
Украине, а также конфликты, касающиеся личной жизни Шеремета.В
сентябре стало известно, что Национальная
полиция засекретила все решения судов по делу об убийстве
Шеремета.
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