Назвали самые надежные и наиболее качественные авто мира,передает со ссылкой на .

После опроса покупателей новых авто о проблемах, которые они понесли за первые три месяца после покупки машины, специалисты JD Power and Associates сформировали рейтинг.

Итоговый индекс надежности представляет число проблем на 100 опрошенных автовладельцев.

"Все три первых места по индексу надежности в 2018 году заняли корейские бренды. Лучшим признано Genesis, за ним следуют Kia и . Результат марки Genesis - индекс 68 (68 жалоб на сто автовладельцев - Gazeta.ua). На втором месте Kia - 72 , на третьем - - 74", - говорят эксперты.

Следующими в рейтинге идут Porsche - 79, и - 81.

Результаты серьезно улучшили , , , Infiniti, и Lexus. В конце списка оказались , и Land Rover.

Больше только наград в различных категориях в своем сегменте получили концерны Motor, Motor, , , и Motor.

Опубликовали антирейтинг автомобилей, владельцы которых чаще только обращаются к станциям техобслуживания. Список возглавили автомобили итальянской марки . Они ломаются чаще только.

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