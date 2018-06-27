Российский оппозиционер Алексей Навальный в расследовании от 26 апреля утверждал, что миллиардер Михаил Прохоров действительно дал взятку бывшему вице-премьеру РФ Александру Хлопонину, купив у него итальянскую виллу по завышенной цене. Московский суд обязал Навального опровергнуть эту информацию. Прохоров и Навальный не явились на суд Фото: EPA Навальный в расследовании от 26 апреля утверждал, что бизнесмен действительно дал взятку бывшему вице-премьеру РФ Александру Хлопонину, купив у него итальянскую виллу по завышенной цене.Суд обязал Навального опровергнуть эту информацию, а также взыскал с него в пользу Прохорова один рубль, как и просил миллиардер. Опровержение должно быть опубликовано в течение 10 дней. На обжалование решения защите отводится месяц.Ни Прохоров, ни Навальный на заседание суда не пришли – их интересы представляли адвокаты. Юристы оппозиционера отмечали, что он не был должным образом извещен, так как находился под арестом. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки навальный суд прохоров него что Теги: мир