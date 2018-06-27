Российский оппозиционер Алексей Навальный в расследовании от 26
апреля утверждал, что миллиардер Михаил Прохоров действительно дал
взятку бывшему вице-премьеру РФ Александру Хлопонину, купив у него
итальянскую виллу по завышенной цене. Московский суд обязал
Навального опровергнуть эту информацию. Прохоров и Навальный не
явились на суд Фото: EPA Навальный в расследовании от 26 апреля
утверждал, что бизнесмен действительно дал взятку бывшему
вице-премьеру РФ Александру Хлопонину, купив у него итальянскую
виллу по завышенной цене.Суд обязал Навального опровергнуть эту
информацию, а также взыскал с него в пользу Прохорова один рубль,
как и просил миллиардер. Опровержение должно быть опубликовано в
течение 10 дней. На обжалование решения защите отводится месяц.Ни
Прохоров, ни Навальный на заседание суда не пришли – их
интересы представляли адвокаты. Юристы оппозиционера отмечали, что
он не был должным образом извещен, так как находился под арестом.
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