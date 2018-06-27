23% опрошенных украинцев считают, что надо позволить кандидатам в ходе агитации предоставлять материальную помощь избирателям, свидетельствуют результаты исследования Социологической группы "Рейтинг". В 2019 году в Украине пройдут парламентские и президентские выборы Фото: EPA При этом 23% опрошенных считают, что надо позволить кандидатам предоставлять материальную помощь избирателям. 13% затруднились с ответом.Исследование проводилось с 14-го по 22 июня, методом формализованного интервью было опрошено 2500 респондентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность – не более 2%.Следующие парламентские и президентские выборы в Украине пройдут в 2019 году.Кабинет Министров Украины предлагает Верховной Раде усилить ответственность за нарушение избирательного законодательства. Соответствующий законопроект правительство утвердило на заседании 11 апреля.Документ предлагает установить штраф за агитацию, в ходе которой избирателям, учреждениям или предприятиям предоставляют "деньги, товары, услуги, работы, кредиты" и прочие материальные активы, стоимость которых не превышает 3% размера минимальной зарплаты, то есть 112 грн. Штраф составит от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (3,4–5,1 тыс. грн). Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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