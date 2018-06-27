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64% украинцев считают, что кандидатов, которые раздают материальную помощь избирателям, надо строго наказывать – опрос
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27.06.2018 00:24
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23% опрошенных украинцев считают, что надо позволить кандидатам в
ходе агитации предоставлять материальную помощь избирателям,
свидетельствуют результаты исследования Социологической группы
"Рейтинг". В 2019 году в Украине пройдут парламентские и
президентские выборы Фото: EPA При этом 23% опрошенных считают, что
надо позволить кандидатам предоставлять материальную помощь
избирателям. 13% затруднились с ответом.Исследование проводилось с
14-го по 22 июня, методом формализованного интервью было опрошено
2500 респондентов в возрасте от 18 лет. Статистическая
погрешность – не более 2%.Следующие парламентские и
президентские выборы в Украине пройдут в 2019 году.Кабинет
Министров Украины предлагает Верховной Раде усилить
ответственность за нарушение избирательного законодательства.
Соответствующий законопроект правительство утвердило на заседании
11 апреля.Документ предлагает установить штраф за агитацию, в ходе
которой избирателям, учреждениям или предприятиям предоставляют
"деньги, товары, услуги, работы, кредиты" и прочие материальные
активы, стоимость которых не превышает 3% размера минимальной
зарплаты, то есть 112 грн. Штраф составит от 200 до 300
необлагаемых минимумов доходов граждан (3,4–5,1 тыс. грн).
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