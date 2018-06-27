Завтра капитану Милана исполняется 50 лет. La Gazzetta dello Sport задала ему 50 важных вопросов,передает со ссылкой на .

1. Кто такой Паоло Мальдини сегодня?

"Бывший спортсмен. Муж. Отец. Счастливый человек".

2. Пять воспоминаний по одному на десятилетие.

"Будет по два на десятилетие: о спорте и о жизни. 1-10: я пошел в школу и начать играть с мячом. 11-20: встретил Адриану и дебютировал в Серии А. 21-30: родился Кристиан, я сыграл на ЧМ-90 и выиграл первый Кубок чемпионов. 31-40: родился Даниэль, я с Миланом победил в финале ЛЧ в Манчестере. 41-50: не стало моих родителей, я закончил карьеру".

3. Лучший год?

"1996-й и 2001-й родились мои дети. И сезон 2002/2003 я был на пике формы".

4. Что бы вам сейчас сказали отец Чезаре и мама Мариза?

"Главным было не то, что они говорили, а то, что я чувствовал, когда они улыбались. Невероятно приятно осознавать, что твои родители тобой гордятся".

5. В 50 лет ваш отец выиграл чемпионат мира в роли помощника Беардзота, а вы тогда играли за молодежку Милана. Вы когда-нибудь думали, какой будет ваша жизнь в 50?

"Нет, я никогда не представлял себя в другом возрасте. Я понятия не имею, что означало для моего отца быть 50-летним. Я следил за его работой, но оценил, чего он добился в футболе, только когда вырос".

6. Время идет быстрее сейчас или когда вы были игроком?

"Сейчас оно летит. Раньше было не так, несмотря на большое количество матчей".

7. Какие у вас отношения с Кристианом и Даниэлем?

"Мне нравится играть и забавляться с ними. Хочу, чтобы бы они были серьезными парнями. Мы с женой бываем суровыми, когда это требуется. Они хорошие ребята, я доволен".

8. Какую роль сыграла семья в вашем росте как человека и спортсмена?

"Это был мой ориентир. И моя семья, и та семья, которую создал я. Адриана человек тех же ценностей, что и мои родители".

9. За 50 лет сменилось 5 Пап римских, множество политических персонажей, 9 американских президентов. Кто произвел на вас самое большое чувство?

"Честно говоря, я не отдельно религиозен. Но было волнующе встретиться с Папой Войтылой и Папой Франциском. Удивительные эмоции".

10. Когда в Милан пришли Берлускони и Сакки, сколько раз вы подумали: "Да они сумасшедшие"?

"О Берлускони я думал так: "Надеюсь, он знает, что делает". Что касается Сакки, то он действительно казался психом да и до сих пор немного остается таким. Но без него не было бы великого Милана. Это означает, что иногда хорошо быть чуть сумасшедшим".

11. Футболка как вторая кожа. Это преувеличение и все действительно так?

"Для меня так. Я играл за две команды: Милан и Италию. Выбор ты делаешь не ребенком, а уже в осознанном возрасте, когда понимаешь, что у тебя и клуба совпадают цели. Я никогда не думал о том, чтобы уйти из Милана. А клуб никогда не хотел меня продать".

12. Когда вы были на пике?

"Если говорить о физическом состоянии, то это сезоны 1991/92 и 1993/94. Но Мальдини образца сезона 2002/2003 был моей лучшей версией. Я эстет, меня таким вырастил отец. Я всегда пытался играть идеально, но это невозможно. К этому можно только приблизиться и нужно играть в центре, как в сезоне 2002/2003, а не на фланге. Я тогда отыграл 19 матчей в Лиге чемпионов, не пропустил ни одного. И многие отыграл хорошо".

13. Что значит быть символом клуба?

"Это огромная ответственность. Наступает момент, когда ты готов взять ее на себя. Хотя не ты принимаешь решение стать символом. В юности я старался смотреть больше и говорить меньше. Но однажды понял, что пора брать ответственность. Тогда изменилось то, как меня воспринимали другие люди".

14. Лучший Милан?

"Первая команда Сакки, Милан 1992/93 с Капелло и 2002/2003 с Анчелотти".

15. Самая большая восторг?

"Дебют в Серии А. По дороге на стадион я спрашивал себя: "Как я тут оказался?". Я никогда и представить не мог, что сыграю. Но это случилось. Поле было плохим, впервые дотронувшись до мяча, я сделал пас назад на нашего вратаря Терранео. До сих пор спрашиваю себя, что бы случилось, окажись на пути мяча кочка…".

16. Когда сейчас смотришь матчи Милана до Сакки, кажется, что команда ходила по полю. Он действительно совершил революцию?

"Да. До него у нас были более тяжелые тренировки, но в их основе лежали идеи 60-х. Представьте, во время тренировок нельзя было пить говорили, что вода вредит. С Сакки мы играли намного быстрее, чем играют сейчас постоянно шли в атаку, не зацикливались на владении. Сейчас команды думают о том, как держать мяч, меньше устают".

17. Кто был для вас главным учителем?

"Мне повезло иметь много учителей. Капелло в Примавере, Лидхольм, Сакки, который все изменил. Я также благодарен Дзаккерони и его схеме с тремя защитниками. Я был против, но он объяснил, чего хочет".

18. Что такое Сан Сиро?

"Театр, священное место. Мой второй дом. Совсем рядом с первым…".

19. Самый сильный одноклубник?

"Это сложно… Думаю, Барези".

20. Одноклубник, с которым было веселее только?

"На поле это Веа. За пределами поля Де Наполи, Карбоне, Гаттузо и многие другие".

21. Как болельщик вы переживаете за Милан?

"Конечно. Не думаю, что целенаправленно уничтожает Милан. Мне кажется, они хотят видеть Милан сильным. Посмотрим, как будет развиваться ситуация".

22. "И будешь тверд в удаче и в несчастье, которым, в сущности, цена одна". Фраза Редьярда Киплинга красуется над выходом на центральный корт Уимблдонского турнира. Какие у вас были отношения с удачей и несчастьем?

"Я принимал их как часть игры. Неудача ранит, но я переносил их едва ли не лучше, чем триумфы. Триумфы можно разделить с партнерами, а вот с неудачей нужно справляться одному".

23. Италия Аргентина 1990-го, Италия Бразилия 1994-го, Милан 2005-го. Какой матч вы бы переиграли?

"С Аргентиной. Справедливым был бы конец между нами и немцами. Мы бы победили в Риме. В 94-м Бразилия просто играла лучше. А Ливерпулю мы отомстили через два года".

24. , 2003-й год. и Милан в финале Лиги чемпионов. Вы выходите на поле с Дель Пьеро и Буффоном, улыбаетесь, шутите. Вы все играли очень долго. Легкость восприятия футбола была вашей силой?

"Определенно. Но Сакки и Капелло эта легкость не нравилась. Вот почему самые лучшие годы я провел с Анчелотти. Мне кажется, если ты готов, то можешь шутить и смеяться сколько угодно. Все равно остаешься сосредоточенным".

25. Что вас больше ранило: критика после ЧМ-2002 или отношение болельщиков в прощальном матче на Сан Сиро?

"Критика после ЧМ. Там все зашло далеко за пределы поля. Меня прямо спрашивали, играли ли я, потому что был навязан решением сверху. Я? В 2002-м?".

26. Кто был вашим главным соперником?

"Я сам. Каждый день на тренировках я поднимал планку. Это меня мотивировало".

27. Что бы вам хотелось иметь дома: награду за победу на чемпионате мира или Золотой мяч?

"Чемпионат мира победа в нем зависит от того, что ты делаешь на поле. А Золотой мяч это следствие личных суждений".

28. Рекорд матчей в Серии А по-прежнему принадлежит вам. Это радует?

"Это приятно. Я больше всех сыграл на чемпионатах мира. Мой друг из , который не слишком разбирается в футболе, купил книгу рекордов Гиннесса, и его сын нашел меня в ней. Класс… А еще я забил самый быстрый гол в финалах Лиги чемпионов".

29. Вы всегда ставили рамки в общении: с болельщиками, с журналистами. Вопрос в вашем характере? Желание отделить Паоло-человека от Мальдини-футболиста?

"Я стеснительный, так я себя защищал. К тому же, мне всегда казалось, что после матча я имею право отдохнуть, посвятить себя личной жизни и семье",

30. Сейчас отношение детей к спорту такое же, как в вашем детстве?

"Не совсем. В мое время был спорт и, по сути, больше ничего. Ни телефонов, ни соцсетей. Сейчас существует риск, что дети попадут в виртуальный мир и уже не выберутся из него".

31. Футбол игра, которая стала работой, или работа, которую приятно делать?

"Я всегда воспринимал футбол как работу. Но по дороге домой выходил из трамвая на две остановки раньше и бежал с им наперегонки. Настоящий чемпион ненавидит проигрывать".

32. Новое поколение первое, которое не видело вас на поле. Как вас описать 10-летнему ребенку?

"Они все обо мне знают. Почему? Я есть в Playstation. Меня узнают на улице и спрашивают, был ли я действительно таким быстрым… А описать меня можно так хороший защитник, влюбленный в мяч. Я обожал его с детства".

33. По чему вы больше только скучаете?

"Прибытие на стадион, давление перед матчем, когда разминаешься на поле. Невероятные моменты".

34. Что в футболе вам не нравилось?

"Я никогда не считал, что должен что-то делать, чтобы порадовать болельщиков. Почему после поражения я должен чувствовать себя изгоем? Мне и так плохо".

35. Вы довольны спортивной культурой в Италии?

"Конечно нет. Мы не умеем принимать поражение. А я помню, как гнали вперед команду болельщики Ливерпуля, когда они проигрывали нам 0:3 в Стамбуле".

36. Италия могла быть на чемпионате мира. В чем причина провала?

"Футбольный бог выставить счет за четыре года ошибок. У Федерации в центре проекта был не футбол".

37. В чем самая большая проблема итальянского футбола?

"В управлении. У нас до сих пор нет президента. Я ценю Абете, он хороший человек, но мы топчемся на месте. То, что происходило после вылета от Швеции, цирк".

38. Топ-11 ваших соперников.

"Очень сложно. Сделаю подиум: Марадона, Роналдо, а на третьем месте Зидан, Платини и Ромарио",

39. Теннис это стремление к новым вызовам или просто необходимость заниматься спортом?

"И то, и то. Теннис поддерживает в форме мои колени. И многому учит".

40. Каждый раз, когда колени болят, вы думаете, что спорт вам навредил?

"Это цена, которую я должен заплатить. Я завидую бывшим одноклубникам, которые до сих пор играют в футбол. У меня не получается колени не позволяют отбегать 10 минут подряд".

41. Три спортсмена, которыми вы восхищаетесь.

"Эдвин Мозес, Бьорн Борг, Майкл Джордан".

42. Кого из футболистов вы можете назвать друзьями?

"Ба, Карбоне, Шеву, Тассотти, Барези, Массаро, Феррару. Сейчас я много общаюсь с друзьями, которые не имеют отношения к футболу. Когда играл, то не мог позволить себе даже выпить с ними кофе".

43. Вы наслаждаетесь жизнью после футбола и следовательно отказываетесь от всех предложений?

"Все не совсем так. Мне повезло: я могу не работать и могу выбирать. Я сказал "да" Барбаре Берлускони все не сложилось не из-за моего отказа. А вот нынешним владельцам Милана я отказал. Я должен был быть тим-менеджером сборной на чемпионате мира 2014-го года, но мне так никто не позвонил. Я отказал тогда только закончил карьеру, да и роль, которую мне предлагали, была непонятной".

44. А что со слухами о Федерации футбола?

"Это громадный вопросительный знак".

45. Определение для десяти человек, которым вы встретили на своем пути: Лидхольма, Берлускони, Галлиани, Сакки, Капелло, Анчелотти, Вичини, Барези, Костакурты. Десятого выберти сами.

"Лидхольм внушающий доверие. Берлускони предсказатель. Галлиани миланист. Сакки одержимый и тоже предсказатель. Капелло практичный. Анчелотти спокойный. Вичини аристократ. Барези храбрый. Костакурта недооцененный. Десятый мой отец. Честный".

46. Самая большая ошибка в жизни?

"Я допустил много ошибок. Человек растет на ошибках. Но я всегда брал на себя ответственность".

47. Что такое талант?

"Дар божий, дар родителей. Но спортсмену недостаточно одного таланта. Он только все портит, если не работать над собой. В молодежных командах Милана меня не считали талантом. Были другие перспективные ребята, которые ничего не добились".

48. Как вам удалось завоевать всеобщее уважение?

"Легко. Проявляй уважение сам, и тебя будут ценить. Путь к этому долгий. Когда играешь в футбол, может показать, что люди не понимают, кто ты на самом деле. Но это не так они все понимают. Поэтому нужно оставаться самим собой".

49. Вам нравится город Милан?

"Очень. Он идет в ногу с временем. Живой, дающий возможности, интернациональный. Именно это я искал в жизни. С 1989-го езжу в отпуску за границу, чтобы расширять горизонты. Милан скромный, искренний я узнаю в нем себя".

50. Есть что-то, о чем вы никогда не рассказывали, но сегодня поделитесь с нами?

"Я хочу только сказать, что жизнь прекрасна. Мне повезло. Я мечтаю. Мечты помогают, у меня еще есть дела, которые нужно сделать. О чем я жалею так это о том, что не использовал свою известность футболиста, чтобы организовать благотворительный фонд".

25 травня 2005 року в Стамбулі грався фінал Ліги чемпіонів. Зустрічалися італійський "Мілан" з українцем Андрієм Шевченком та Паоло Мальідіні та англійський "Ліверпуль".

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