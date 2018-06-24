Боевики 25 раз открывали огонь, а десять раз применяли артиллерию и минометы

В первой половине суток боевики активно применяли ствольную артиллерию и минометы, а вечером на некоторых участках линии соприкосновения - БМП. Ранения получили пятеро украинских военных, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Бои продолжались в районе населенных пунктов Новотошковское, Крымское, Светлодарск и Золотое на Луганщине. Не прекращались боевые действия на Донецком направлении близко Каменки, Песков и Авдеевки.

Наиболее активные боевые действия в течение суток шли на Мариупольском направлении в районе населенных пунктов Лебединский, Павлополь, Широкино и Водяное.