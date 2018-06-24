|За сутки в зоне боевых действий на Донбассе 25 обстрелов, пять военных ранены
|24.06.2018 15:11
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Боевики 25 раз открывали огонь, а десять раз применяли артиллерию и минометыЗа прошедшие сутки, 23 июня, в зоне боевых действий на Донбассе подавляющее большинство боев происходило с применением стрелкового оружия и гранатометов различных типов.
Фото: Roman Donik/facebook.com
В первой половине суток боевики активно применяли ствольную артиллерию и минометы, а вечером на некоторых участках линии соприкосновения - БМП. Ранения получили пятеро украинских военных, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Бои продолжались в районе населенных пунктов Новотошковское, Крымское, Светлодарск и Золотое на Луганщине. Не прекращались боевые действия на Донецком направлении близко Каменки, Песков и Авдеевки.
Наиболее активные боевые действия в течение суток шли на Мариупольском направлении в районе населенных пунктов Лебединский, Павлополь, Широкино и Водяное.
Напомним, 23 июня с семи утра до 18:00 Объединенные силы зафиксировали восемь обстрелов боевиками позиций украинских военных на Донбассе. Четверо украинских военных получили ранения.