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За сутки в зоне боевых действий на Донбассе 25 обстрелов, пять военных ранены
24.06.2018 15:11
За сутки в зоне боевых действий на Донбассе 25 обстрелов, пять военных ранены
Боевики 25 раз открывали огонь, а десять раз применяли артиллерию и минометы
За прошедшие сутки, 23 июня, в зоне боевых действий на Донбассе подавляющее большинство боев происходило с применением стрелкового оружия и гранатометов различных типов.
За сутки в зоне боевых действий на Донбассе 25 обстрелов, пять военных ранены Фото: Roman Donik/facebook.com

В первой половине суток боевики активно применяли ствольную артиллерию и минометы, а вечером на некоторых участках линии соприкосновения - БМП. Ранения получили пятеро украинских военных, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Бои продолжались в районе населенных пунктов Новотошковское, Крымское, Светлодарск и Золотое на Луганщине. Не прекращались боевые действия на Донецком направлении близко Каменки, Песков и Авдеевки.

Наиболее активные боевые действия в течение суток шли на Мариупольском направлении в районе населенных пунктов Лебединский, Павлополь, Широкино и Водяное. 

Напомним, 23 июня с семи утра до 18:00 Объединенные силы зафиксировали восемь обстрелов боевиками позиций украинских военных на Донбассе. Четверо украинских военных получили ранения.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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